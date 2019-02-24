Співачка MARUV перемогла у фіналі нацвідбору на Євробачення 2019 і не всім це сподобалося. Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на результат конкурсу.

Багато хто розчарований тим, що представляти Україну на Євробаченні 2019 має співачка, яка виступає у Росії.

– Можу ще раз повторити думку дуже багатьох: представником України не може бути артист, який гастролює в державі-агресорі, планує робити це й надалі і не бачить в цьому нічого неприйнятного, – написав у Twitter віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко.

Користувачі також нагадали MARUV, що в результаті агресії РФ загинуло більше 10 тис. громадян України, а в полоні перебувають українські моряки.

Хтось вважає, що співачці доведеться обирати між любов’ю до України і грошима.

– Любов до України у більшості артистів закінчується там, де з’являються фашистські гроші в крові українців, – написала у Twitter Вікторія Правди.

Не, нормально? Теперь НСТУ будет 48 часов решать, поедет ли MARUV от Украины на Евровидение, т.к. часть общества негодует из-за ее концертов в стране-агрессоре. А до отбора нельзя было отсеять таких тварей? Зачем весь этот цирк устроили? Мне стыдно https://t.co/UHwZ2PkGu7 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 23 февраля 2019 г.

Любовь к Украине у большинства артистов заканчивается там, где появляются фашистские деньги в крови украинцев!

Настал выбор MARUV. pic.twitter.com/7RrKrJAJ2G — Виктория_Правды (@pravda_1) 23 февраля 2019 г.

У вас война,смерти и боль?То только у вас.А вот MARUV не видит ничего плохого в гастролях по РФ и всегда готова сплясать для убийц наших детей.Потому,что нужно “объединять страны”.Вот такой вот он наш представитель на Евровидении.Вот такой вот наш народ,за нее проголосовавший pic.twitter.com/2x4MqcGznY — Alexey (@AlexeyShipov) 24 февраля 2019 г.

Про Нацвідбір на «Євробачення». Можу ще раз повторити думку дуже багатьох: представником УКРАЇНИ не може бути артист,який гастролює у державі-агресорі, планує робити це і надалі й не бачить у цьому нічого неприйнятного. Тому історія із учасником від України ще далеко не завершена — В’ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 февраля 2019 г.

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До слова, цього року пісенний конкурс Євробачення пройде в Тель-Авіві (Ізраїль) 14, 16 і 18 травня.