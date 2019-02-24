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MARUV перемогла у нацвідборі на Євробачення 2019 – реакція соцмереж

Співачка MARUV перемогла у фіналі нацвідбору на Євробачення 2019 і не всім це сподобалося. Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на результат конкурсу.

MARUV

Багато хто розчарований тим, що представляти Україну на Євробаченні 2019 має співачка, яка виступає у Росії.

– Можу ще раз повторити думку дуже багатьох: представником України не може бути артист, який гастролює в державі-агресорі, планує робити це й надалі і не бачить в цьому нічого неприйнятного, – написав у Twitter віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко.

Користувачі також нагадали MARUV, що в результаті агресії РФ загинуло більше 10 тис. громадян України, а в полоні перебувають українські моряки.

Хтось вважає, що співачці доведеться обирати між любов’ю до України і грошима.

– Любов до України у більшості артистів закінчується там, де з’являються фашистські гроші в крові українців, – написала у Twitter Вікторія Правди.

 

 

 

 

Читайте: Хто представить Україну на Євробаченні 2019

До слова, цього року пісенний конкурс Євробачення пройде в Тель-Авіві (Ізраїль) 14, 16 і 18 травня.

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