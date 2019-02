Falling through the floor Baby, this is devil’s door Burning in the flame Wanna know my secret? (Bang!)

I’m so high Love me, love me, love me, boy I’m so fine Love me, love me, love me, boy

Come to me

Come to me

You’re the only one

Give me love

Give me love

From the dusk till dawn

Come to me

Come to me

Following my voice

Give me love

Give me love

You don’t have a choice Do you know me?

We’ll take it really slowly

Falling through the floor

Ask the devil’s door

You gotta know me

Just get the rhythm slowly

Burning in the flame

Wanna know my secret?

(Bang!) (Boom, boom, boom)

(Boom, boom, boom)

Uh

Йди до мене, йди до мене

Ти єдиний

Дай мені кохання

Дай мені кохання

Від заходу до світанку

Йди до мене, йди до мене

Притиснись до мне.

Дай мені кохання

Дай мені кохання

В тебе немає вибору

Ти мене знаєш?

Ми робитимемо це дуже повільно

Спотыкаясь о порог,

Спотикаючись о поріг,

Дізнайся про двері диявола.

Згораючи у вогні,

Хочеш дізнатися мій секрет?

(Бах!)(Бум, Бум, Бум)

(Бум, Бум, Бум)

Ой