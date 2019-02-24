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Maruv – Siren song: переклад і текст пісні на Євробачення 2019

MARUV з піснею Siren Song перемогла на Нацвідборі Євробачення 2019 і повинна поїхати на пісенний конкурс від України. Факти ICTV дізналися, про що пісня.

MARUV

Виступ MARUV у фіналі Нацвідбору Євробачення 2019 наробив багато галасу через епатажний вигляд співачки. Про що ж співається у пісні, яку представили у такому відвертому номері?

Текст і переклад пісні Siren Song – MARUV

 

Siren Song Пісня Серени
Ooh
Komm zu mir, komm zu mir
Ooh
Komm zu mir, komm zu mir		 Йди до мене, йди до мене…
Йди до мене, йди до мене…
Come to me
Come to me
You’re the only one
Give me love
Give me love
From the dusk till dawn
Come to me
Come to me
Boy we can get on
Give me love
Give me love
From the dusk till dawn		 Йди до мене
Йди до мене
Ти єдиний
Дай мені кохання
Дай мені кохання
Від заходу до світанку
Йди до мене
Йди до мене
Хлопче, ми можемо отримати
Дай мені кохання
Дай мені кохання
Від заходу до світанку

Falling through the floor
Baby, this is devil’s door
Burning in the flame
Wanna know my secret?
(Bang!)

(Boom, boom, boom)
(Boom, boom, boom)
Uh

 Спотикаючись о поріг,
Дізнайся про двері диявола.
Згораючи у вогні,
Хочеш дізнатися мій секрет?
(Бах!)(Бум, Бум, Бум)
(Бум, Бум, Бум)
Ой

I’m so high
Love me, love me, love me, boy
I’m so fine
Love me, love me, love me, boy

Falling through the floor
Baby, this is devil’s door

 Я так високо
Кохай мене, кохай мене, кохай мене, хлопчик
Я в порядку.
Кохай мене, кохай мене, кохай мене, хлопчик

Come to me
Come to me
You’re the only one
Give me love
Give me love
From the dusk till dawn
Come to me
Come to me
Following my voice
Give me love
Give me love
You don’t have a choice

Do you know me?
We’ll take it really slowly
Falling through the floor
Ask the devil’s door
You gotta know me
Just get the rhythm slowly
Burning in the flame
Wanna know my secret?
(Bang!)

(Boom, boom, boom)
(Boom, boom, boom)
Uh

 Йди до мене, йди до мене
Ти єдиний
Дай мені кохання
Дай мені кохання
Від заходу до світанку
Йди до мене, йди до мене
Притиснись до мне.
Дай мені кохання
Дай мені кохання
В тебе немає вибору
Ти мене знаєш?
Ми робитимемо це дуже повільно
Спотыкаясь о порог,
Спотикаючись о поріг,
Дізнайся про двері диявола.
Згораючи у вогні,
Хочеш дізнатися мій секрет?
(Бах!)(Бум, Бум, Бум)
(Бум, Бум, Бум)
Ой

I’m so high
Love me, love me, love me, boy
I’m so fine
Love me, love me, love me, boy

I’m so high
Love me, love me, love me, boy
I’m so fine
Love me, love me, love me, boy
Uh
(Bang!)

 Я так високо
Кохай мене, кохай мене, кохай мене, хлопчик
Я в порядку.
Кохай мене, кохай мене, кохай мене, хлопчик
Я так високо
Кохай мене, кохай мене, кохай мене, хлопчик
Я в порядку.
Кохай мене, кохай мене, кохай мене, хлопчик
Ой
(Бах!)

Читайте: Хто поїде на Євробачення 2019 від України

До слова, Національна суспільна телерадіокомпанія іще не дала остаточного рішення щодо участі MARUV у Євробаченні 2019.

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