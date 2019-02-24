MARUV з піснею Siren Song перемогла на Нацвідборі Євробачення 2019 і повинна поїхати на пісенний конкурс від України. Факти ICTV дізналися, про що пісня.
Виступ MARUV у фіналі Нацвідбору Євробачення 2019 наробив багато галасу через епатажний вигляд співачки. Про що ж співається у пісні, яку представили у такому відвертому номері?
Текст і переклад пісні Siren Song – MARUV
|Siren Song
|Пісня Серени
|Ooh
Komm zu mir, komm zu mir
Ooh
Komm zu mir, komm zu mir
|Йди до мене, йди до мене…
Йди до мене, йди до мене…
|Come to me
Come to me
You’re the only one
Give me love
Give me love
From the dusk till dawn
Come to me
Come to me
Boy we can get on
Give me love
Give me love
From the dusk till dawn
|Йди до мене
Йди до мене
Ти єдиний
Дай мені кохання
Дай мені кохання
Від заходу до світанку
Йди до мене
Йди до мене
Хлопче, ми можемо отримати
Дай мені кохання
Дай мені кохання
Від заходу до світанку
|
Falling through the floor
(Boom, boom, boom)
|Спотикаючись о поріг,
Дізнайся про двері диявола.
Згораючи у вогні,
Хочеш дізнатися мій секрет?
(Бах!)(Бум, Бум, Бум)
(Бум, Бум, Бум)
Ой
|
I’m so high
Falling through the floor
|Я так високо
Кохай мене, кохай мене, кохай мене, хлопчик
Я в порядку.
Кохай мене, кохай мене, кохай мене, хлопчик
|
Come to me
Do you know me?
(Boom, boom, boom)
|Йди до мене, йди до мене
Ти єдиний
Дай мені кохання
Дай мені кохання
Від заходу до світанку
Йди до мене, йди до мене
Притиснись до мне.
Дай мені кохання
Дай мені кохання
В тебе немає вибору
Ти мене знаєш?
Ми робитимемо це дуже повільно
Спотыкаясь о порог,
Спотикаючись о поріг,
Дізнайся про двері диявола.
Згораючи у вогні,
Хочеш дізнатися мій секрет?
(Бах!)(Бум, Бум, Бум)
(Бум, Бум, Бум)
Ой
|
I’m so high
I’m so high
|Я так високо
Кохай мене, кохай мене, кохай мене, хлопчик
Я в порядку.
Кохай мене, кохай мене, кохай мене, хлопчик
Я так високо
Кохай мене, кохай мене, кохай мене, хлопчик
Я в порядку.
Кохай мене, кохай мене, кохай мене, хлопчик
Ой
(Бах!)
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До слова, Національна суспільна телерадіокомпанія іще не дала остаточного рішення щодо участі MARUV у Євробаченні 2019.