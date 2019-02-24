Siren Song Пісня Серени

Ooh

Komm zu mir, komm zu mir

Ooh

Komm zu mir, komm zu mir Йди до мене, йди до мене…

Йди до мене, йди до мене…

Come to me

Come to me

You’re the only one

Give me love

Give me love

From the dusk till dawn

Come to me

Come to me

Boy we can get on

Give me love

Give me love

From the dusk till dawn Йди до мене

Йди до мене

Ти єдиний

Дай мені кохання

Дай мені кохання

Від заходу до світанку

Йди до мене

Йди до мене

Хлопче, ми можемо отримати

Дай мені кохання

Дай мені кохання

Від заходу до світанку

Falling through the floor

Baby, this is devil’s door

Burning in the flame

Wanna know my secret?

(Bang!) (Boom, boom, boom)

(Boom, boom, boom)

Uh Спотикаючись о поріг,

Дізнайся про двері диявола.

Згораючи у вогні,

Хочеш дізнатися мій секрет?

(Бах!)(Бум, Бум, Бум)

(Бум, Бум, Бум)

Ой

I’m so high

Love me, love me, love me, boy

I’m so fine

Love me, love me, love me, boy Falling through the floor

Baby, this is devil’s door Я так високо

Кохай мене, кохай мене, кохай мене, хлопчик

Я в порядку.

Кохай мене, кохай мене, кохай мене, хлопчик

Come to me

Come to me

You’re the only one

Give me love

Give me love

From the dusk till dawn

Come to me

Come to me

Following my voice

Give me love

Give me love

You don’t have a choice Do you know me?

We’ll take it really slowly

Falling through the floor

Ask the devil’s door

You gotta know me

Just get the rhythm slowly

Burning in the flame

Wanna know my secret?

(Bang!) (Boom, boom, boom)

(Boom, boom, boom)

Uh Йди до мене, йди до мене

Ти єдиний

Дай мені кохання

Дай мені кохання

Від заходу до світанку

Йди до мене, йди до мене

Притиснись до мне.

Дай мені кохання

Дай мені кохання

В тебе немає вибору

Ти мене знаєш?

Ми робитимемо це дуже повільно

Спотыкаясь о порог,

Спотикаючись о поріг,

Дізнайся про двері диявола.

Згораючи у вогні,

Хочеш дізнатися мій секрет?

(Бах!)(Бум, Бум, Бум)

(Бум, Бум, Бум)

Ой