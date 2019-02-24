MARUV з піснею Siren Song представить Україну на Євробаченні 2019 в Тель-Авіві (Ізраїль). Факти ICTV пропонують ближче познайомитися з творчістю співачки.

Біографія MARUV

MARUV – музичний проект Анни Корсун. Дівчина народилася в Павлограді 15 лютого 1992 року.

У 2014 році закінчила факультет автоматики та приладобудування Харківського політехнічного інституту. Одночасно навчалася вокалу.

У 2013 році Анна Корсун зібрала гурт The Pringlez. Гурт виконував кавер-версії відомих хітів, які “розбавляв” своєю творчістю у стилі поп-рок.

На початку 2017 року Анна Корсун вирішила, що колективу потрібно переїхати до Києва, змінити назву, репертуар і музичний напрямок.

Анна Корсун була учасницею X-Фактор 8. До цього брала участь у відборі на Євробачення 2016 і конкурсі Нова хвиля 2015.

7 травня вийшов альбом Stories. 27 вересня відбулася прем’єра, а 2 жовтня вийшов кліп пісні Spini (MARUV & BOOSIN).

27 листопада 2017 року від імені проекту MARUV & BOOSIN відбулася прем’єра пісні Drunk Groove.

Композиція стала головним танцювальним хітом на премії M1 Music Awards 2018.

Про участь MARUV у Євробаченні стало відомо після того, як TAYANNA відмовилася від конкурсу.

Спершу повідомлялося, що співачка виступить із піснею For You. Однак згодом вона передумала і записала до конкурсу новий трек – Siren Song.

MARUV виступила в першому півфіналі нацвідбору на Євробачення 2019, який пройшов 9 лютого. 6 балів від журі та 8 балів від глядачів забезпечили їй путівку до фіналу конкурсу.

У фіналі відбору MARUV набрала 11 балів, випередивши гурт Freedom jazz на 1 бал.

До слова, під час нацвідбору MARUV не раз доводилося коментувати свою позицію щодо концертів у країні-агресорі. Гастролі в РФ співачка назвала способом нести мир.

Нагадаємо, Євробачення 2019 пройде в Тель-Авіві 14, 16 і 18 травня. Цьогоріч у конкурсі візьмуть участь 42 країни.