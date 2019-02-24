Дует Anna-Maria заявив, що не збирається виправдовуватися за свою відповідь на запитання щодо агресії РФ та окупації Криму.

Співачки з дуету Anna-Maria сестри Опанасюк вважають, що не мають виправдовуватися за свої відповіді на запитання щодо російської агресії та окупації Криму, передає Обозреватель.

Сестри заявили, що своїми відповідями вони лише утрималися від гасел, які хотіли почути українці.

– Так, ми не сказали “так”, і ми не сказали “ні”. Але це ж не означає, що ми не визнали. Ми просто розуміємо, що в даному випадку для людей важливе гасло, – сказали співачки.

В Росії їхнє інтерв’ю використовують в якості пропаганди, але дует вважає, що це справа РФ і їм приписують слова, які вони не говорили.

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Anna-Maria додали, що народилися і виступають в Україні, й нічого поганого не зробили для країни.

До слова, солістка гурту KAZKA під час фіналу нацвідбору на Євробачення 2019 попросила не чіплятися до її вокалу.