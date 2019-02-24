У фіналі нацвідбору на Євробачення 2019 солістка гурту KAZKA попросила не чіплятися до її вокалу, а натомість заглянути в душу.

Після виступу в фіналі відбору на Євробачення 2019 KAZKA відповіла на критику свого вокалу.

– Не чіпляйтесь до мого вокалу, загляніть сюди (Показує на декольте. – Ред.) Я зараз зробила дуже великий крок і відпустила всі свої хвилювання. Давайте мені сцену побільше, – зауважила солістка.

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Джамала зауважила, що співачка Саша дуже виросла. Однак у її вокалі немає стабільності, що неабияк хвилює Джамалу.

– Я би з тобою позаймалася. Не для конкурсу, а задля впевненості на сцені. Я не знаю, як із такою музикальністю і тембром можна не вміти володіти голосом, – додала Джамала.

Нагадаємо, виступ KAZKA в першому півфіналі нацвідбору на Євробачення 2019 розчарувало слухачів. Під відео з’явилися гнівні коментарі та дізлайки.

Фото: KAZKA