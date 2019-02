Найбільша подія в Голлівуді не за горами. У ніч з 24 на 25 лютого в театрі Долбі пройде церемонія нагородження премії Оскар 2019.

Сцена 91-ї премії Оскар виблискуватиме з 26 тис. каменів Swarovski, на ній не буде ведучого, але буде море емоцій, смішних і зворушливих моментів від переможців номінацій.

Ще жоден Оскар не проходив без скандалів.

Так, цьогоріч почалося все зі скандалу з Кевіном Хартом, який мав бути ведучим премії у 2019 році.

Потім режисера фільму Богемна рапсодія Брайана Сінгера звинуватили в зґвалтуванні неповнолітніх хлопчиків.

А також одна британка просить зняти з номінації фільм Затримання, який зробили на основі історії вбивства її 2-річного сина, не отримавши її дозвіл.

Потім організаторів Оскара звинуватили у тиску на акторів, щоб ті не ходили на інші премії, а також в тому, що в номінантів не обирають режисерів-жінок.

А нещодавно взагалі оголосили, що переможців номінацій Найкраща операторська робота, Найкращий монтаж, Найкращий грим і зачіски та Найкраща короткометражна картина назвуть під час рекламної паузи, однак після хвилі обурень організатори змінили своє рішення.

I have made the choice to step down from hosting this year’s Oscar’s….this is because I do not want to be a distraction on a night that should be celebrated by so many amazing talented artists. I sincerely apologize to the LGBTQ community for my insensitive words from my past.

— Kevin Hart (@KevinHart4real) 7 декабря 2018 г.