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Оскар 2019: найцікавіші факти та гучні скандали

Чому варто подивитися церемонію вручення премії Оскар 2019, які вже з’явилися скандали і цікаві факти про найпрестижнішу премію в кіноіндустрії – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

оскар 2019

Найбільша подія в Голлівуді не за горами. У ніч з 24 на 25 лютого в театрі Долбі пройде церемонія нагородження премії Оскар 2019.

Сцена 91-ї премії Оскар виблискуватиме з 26 тис. каменів Swarovski, на ній не буде ведучого, але буде море емоцій, смішних і зворушливих моментів від переможців номінацій.

Читайте: Оскар 2019: Кіноакадемія оголосила номінантів премії Церемонія Оскар 2019: де і коли пройде головна премія кінематографа Неочікувано! Хто із зірок вручатиме Оскар 2019 (СПИСОК)

Скандали

Ще жоден Оскар не проходив без скандалів.

Так, цьогоріч почалося все зі скандалу з Кевіном Хартом, який мав бути ведучим премії у 2019 році.

Потім режисера фільму Богемна рапсодія Брайана Сінгера звинуватили в зґвалтуванні неповнолітніх хлопчиків.

А також одна британка просить зняти з номінації фільм Затримання, який зробили на основі історії вбивства її 2-річного сина, не отримавши її дозвіл.

Потім організаторів Оскара звинуватили у тиску на акторів, щоб ті не ходили на інші премії, а також в тому, що в номінантів не обирають режисерів-жінок.

А нещодавно взагалі оголосили, що переможців номінацій Найкраща операторська робота, Найкращий монтаж, Найкращий грим і зачіски та Найкраща короткометражна картина назвуть під час рекламної паузи, однак після хвилі обурень організатори змінили своє рішення.

Сцена Оскара 2019

Як ми вже писали раніше, сцена буде прикрашена великою кількістю каменів Swarovski, через що її називають Хмарою кристалів.

На ній буде багато шарів хвиль з золотого і синього кольору, які будуть важити близько 725 кг і на них буде 40 тис. живих троянд.

 

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Публикация от Oscar Awards 2019 (@oscarawards2019)

Реклама на Оскар 2019

Вартість 30-секундного рекламного ролика під час телевізійної трансляції премії Оскар 2019 складе $2,6 млн.

Це майже на 60% менше від вартості реклами під час трансляції Super Bowl (Фінальна гра за звання чемпіона Національної футбольної ліги США. – Ред.)

Червона доріжка

Завдовжки 250 метрів і шириною 10 метрів.

Правда, знаменитою голлівудською доріжкою пройдуться спочатку не зірки шоу-бізнесу, а робочі, які до неділі облаштовуватимуть там подіум, бар’єри і трибуни для понад 700 фанів і представників ЗМІ.

Цікаві факти про Оскар 2019

Леді Гага & Queen

Леді Гага колись створила свій псевдонім з пісні улюбленої гурту Queen – Radio Gaga.

А цього року, майже через 10 років, вона (фільм Зірка народилася, де Леді Гага знялася в головній ролі) боротиметься за премію Оскар у номінації Найкращий фільм з фільмом Богемна рапсодія, де показали життя Фреді Мерк’юрі і гурту Queen.

Читайте: Оскар 2019: на врученні премії виступить Queen

 

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Публикация от B r u n o⠀F a u l i n (@bfaulin)

Ролі реальних людей

У номінації Найкращий актор і Найкращий актор другого плану чотири з п’яти номінантів виконували ролі реальних людей: Фредді Мерк’юрі, Вінсента Ван Гога, Діка Чейні і Джорджа Буша-старшого.

 

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Публикация от Revista Etiqueta (@etiquetarevista)

Яліца Апарісіо ніколи не грала в кіно

Фільм Рома, де вона зіграла, номінований у 10 категоріях, серед них і Найкращий фільм.

 

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Публикация от Cinegram (@cinegram94)

Нетрадиційна орієнтація

У 2019 Оскар за акторську гру можуть отримати зірки, які грали гомосексуалістів, лесбіянок або бісексуалів.

Так, Олівія Колман і Рейчел Вайс були коханками у фільмі Фаворитка, герой Махершала Алі у Зеленій книзі, швидше за все, гомосексуал, а Рамі Малек грав бісексуала Фредді Мерк’юрі.

 

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Публикация от MOSICA (@mosica.music)

Купер – режисер

Незважаючи на те, що дебютна режисерська робота Бредлі Купера Народження зірки оголошена у 8 номінаціях, серед яких і Найкращий фільм, самого Купера в номінацію Найкращий режисер не внесли.

 

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Публикация от Alina Kansyna (@alina_riuliana)

Крістіан Бейл і Дік Чейні

Актор народився в один день з його персонажем Діком Чейні у фільмі Влада – 30 січня.

До речі, сам Бейл не підтримував політичний курс колишнього віце-президента США, якого грав.

 

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Публикация от Le 7 anime del cinema (@le7animedelcinema)

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