Чому варто подивитися церемонію вручення премії Оскар 2019, які вже з’явилися скандали і цікаві факти про найпрестижнішу премію в кіноіндустрії – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Найбільша подія в Голлівуді не за горами. У ніч з 24 на 25 лютого в театрі Долбі пройде церемонія нагородження премії Оскар 2019.
Сцена 91-ї премії Оскар виблискуватиме з 26 тис. каменів Swarovski, на ній не буде ведучого, але буде море емоцій, смішних і зворушливих моментів від переможців номінацій.Читайте: Оскар 2019: Кіноакадемія оголосила номінантів премії Церемонія Оскар 2019: де і коли пройде головна премія кінематографа Неочікувано! Хто із зірок вручатиме Оскар 2019 (СПИСОК)
Скандали
Ще жоден Оскар не проходив без скандалів.
Так, цьогоріч почалося все зі скандалу з Кевіном Хартом, який мав бути ведучим премії у 2019 році.
Потім режисера фільму Богемна рапсодія Брайана Сінгера звинуватили в зґвалтуванні неповнолітніх хлопчиків.
А також одна британка просить зняти з номінації фільм Затримання, який зробили на основі історії вбивства її 2-річного сина, не отримавши її дозвіл.
Потім організаторів Оскара звинуватили у тиску на акторів, щоб ті не ходили на інші премії, а також в тому, що в номінантів не обирають режисерів-жінок.
А нещодавно взагалі оголосили, що переможців номінацій Найкраща операторська робота, Найкращий монтаж, Найкращий грим і зачіски та Найкраща короткометражна картина назвуть під час рекламної паузи, однак після хвилі обурень організатори змінили своє рішення.
I have made the choice to step down from hosting this year’s Oscar’s….this is because I do not want to be a distraction on a night that should be celebrated by so many amazing talented artists. I sincerely apologize to the LGBTQ community for my insensitive words from my past.
— Kevin Hart (@KevinHart4real) 7 декабря 2018 г.
Сцена Оскара 2019
Як ми вже писали раніше, сцена буде прикрашена великою кількістю каменів Swarovski, через що її називають Хмарою кристалів.
На ній буде багато шарів хвиль з золотого і синього кольору, які будуть важити близько 725 кг і на них буде 40 тис. живих троянд.
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Реклама на Оскар 2019
Вартість 30-секундного рекламного ролика під час телевізійної трансляції премії Оскар 2019 складе $2,6 млн.
Це майже на 60% менше від вартості реклами під час трансляції Super Bowl (Фінальна гра за звання чемпіона Національної футбольної ліги США. – Ред.)
Червона доріжка
Завдовжки 250 метрів і шириною 10 метрів.
Правда, знаменитою голлівудською доріжкою пройдуться спочатку не зірки шоу-бізнесу, а робочі, які до неділі облаштовуватимуть там подіум, бар’єри і трибуни для понад 700 фанів і представників ЗМІ.
Цікаві факти про Оскар 2019
Леді Гага & Queen
Леді Гага колись створила свій псевдонім з пісні улюбленої гурту Queen – Radio Gaga.
А цього року, майже через 10 років, вона (фільм Зірка народилася, де Леді Гага знялася в головній ролі) боротиметься за премію Оскар у номінації Найкращий фільм з фільмом Богемна рапсодія, де показали життя Фреді Мерк’юрі і гурту Queen.
Читайте: Оскар 2019: на врученні премії виступить Queen
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Ролі реальних людей
У номінації Найкращий актор і Найкращий актор другого плану чотири з п’яти номінантів виконували ролі реальних людей: Фредді Мерк’юрі, Вінсента Ван Гога, Діка Чейні і Джорджа Буша-старшого.
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Яліца Апарісіо ніколи не грала в кіно
Фільм Рома, де вона зіграла, номінований у 10 категоріях, серед них і Найкращий фільм.
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Нетрадиційна орієнтація
У 2019 Оскар за акторську гру можуть отримати зірки, які грали гомосексуалістів, лесбіянок або бісексуалів.
Так, Олівія Колман і Рейчел Вайс були коханками у фільмі Фаворитка, герой Махершала Алі у Зеленій книзі, швидше за все, гомосексуал, а Рамі Малек грав бісексуала Фредді Мерк’юрі.
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Купер – режисер
Незважаючи на те, що дебютна режисерська робота Бредлі Купера Народження зірки оголошена у 8 номінаціях, серед яких і Найкращий фільм, самого Купера в номінацію Найкращий режисер не внесли.
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Крістіан Бейл і Дік Чейні
Актор народився в один день з його персонажем Діком Чейні у фільмі Влада – 30 січня.
До речі, сам Бейл не підтримував політичний курс колишнього віце-президента США, якого грав.
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