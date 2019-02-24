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Оскар 2019: усі номінанти премії

Номінанти на Оскар 2019 оголошені. Хто може отримати головну нагороду у світі кінематографа – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Оскар 2019

Оскар 2019 пройде 24 лютого у театрі Долбі (Голлівуд, Лос-Анджелес).

Кіноакадемія офіційно оголосила, хто увійшов в номінанти на Оскар 2019.

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Так, у фільму Чорна пантера – 8 номінацій. Це перший супергеройський фільм, який номінований у головній категорії Оскар.

Фільм Фаворитка представлений у 10 номінаціях, при чому в одній відразу двічі – Емма Стоун і Рейчел Вайс поборються за звання Найкращої актриси другого плану.

Стрічка Народження зірки, де в головних ролях Леді Гага і Бредлі Купер (який і є режисером фільму), номінована у 8 категоріях.

Багатьох здивував фільм Чорний клановець, який з’явився у 6 номінаціях.

Гучна Богемна рапсодія номінована 5 разів на Оскарі 2019.

Справжньою сенсацією став чорно-білий мексиканський фільм Рома, який представлений у 10 номінаціях (так-так, і за Найкращий фільм також).

Найкращий фільм

  • Чорная пантера
  • Зелена книга
  • Рома
  • Фаворитка
  • Чорний клановець
  • Влада
  • Богемна рапсодія
  • Народження зірки

Найкраща чоловіча роль

  • Рамі Малек – Богемська рапсодія
  • Крістіан Бейл – Влада
  • Вігго Мортенсен – Зелена книга
  • Бредлі Купер – Народження зірки
  • Ітан Хоук – Щоденник пастиря
  • Віллем Дефо – Порогом вічності

Найкраща жіноча роль

  • Гленн Клоуз – Дружина
  • Леді Гага – Народження зірки
  • Олівія Колман – Фаворитка
  • Мелісса МакКарті – Чи зможете ви мене пробачити?
  • Ялицево Апарісіо – Рома

Найкращий режисер

  • Альфонсо Куарон – Рома
  • Адам Маккей – Влада
  • Спайк Лі – Чорний клановець
  • Павло Павліковський – Холодна війна
  • Йоргос Лантімос – Фаворитка

Найкраща жіноча роль другого плану

  • Емма Стоун – Фаворитка
  • Рейчел Вайс – Фаворитка
  • Емі Адамс – Влада
  • Реджина Кінг – Якщо Біл-стріт могла б заговорити
  • Марина Де Тавіра – Рома

Найкраща чоловіча роль другого плану

  • Махершала Алі – Зелена книга
  • Річард Е. Грант – Чи зможете ви мене пробачити?
  • Тімоті Шаламов – Гарний хлопчик
  • Сем Елліотт – Зірка народилася
  • Сем Рокуелл – Влада

Найкращий дизайн костюмів

  • Балада Бастера Скрагсса
  • Чорна Пантера
  • Фаворитка
  • Мері Поппінс повертається
  • Дві королеви

Найкращий фільм іноземною мовою

  • Рома (Мексика)
  • Холодна війна (Польща)
  • Магазинні злодюжки (Японія)
  • Капернаум (Ліван)
  • Робота без авторства (Німеччина)

Найкращий анімаційний фільм

  • Суперсімейка 2
  • Людина-павук: Навколо всесвіту
  • Ральф проти інтернету
  • Острів собак
  • Мірай з майбутнього

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Найкращий короткометражний анімаційний фільм

  • Бао
  • Пташина карма
  • Білбі
  • Вихідні
  • Один маленький крок

Найкращий документальний фільм

  • RBG
  • Будеш моїм сусідом?
  • Minding the Gap
  • Вільний підйом поодинці

Найкращий монтаж

  • Зелена книга
  • Богемська рапсодія
  • Чорний клановець
  • Фаворитка
  • Влада

Найкраща пісня

  • Народження зірки: Shallow
  • Чорна пантера: All the Stars
  • Пампушка: Girl In The Movies
  • Мері Поппінс повертається: The Place Where Lost Things Go

Найкращий оригінальний сценарій

  • Балада Бастера Скраггс
  • Якщо Біл-стріт могла б заговорити
  • Народження зірки
  • Чи зможете ви мене пробачити?
  • Чорний клановець

Найкращий адаптований сценарій

  • Зелена книга
  • Фаворитка
  • Рома
  • Влада
  • Щоденник пастиря

Найкращий короткометражний документальний фільм

  • Крапка. Кінець пропозиції
  • Кінець гри
  • Ніч в саду
  • Рятувальна шлюпка
  • Чорна вівця

Найкращий художник-постановник

  • Фаворитка
  • Людина на Місяці
  • Рома
  • Чорна Пантера
  • Мері Поппінс повертається

Найкращі зачіски і макіяж

  • Влада
  • Дві королеви
  • На кордоні світів

Найкращий композитор

  • Якщо Біл-стріт могла б заговорити
  • Мері Поппінс повертається
  • Острів собак
  • Чорна Пантера
  • Чорний клановец

Найкращий монтаж звуку

  • Людина на Місяці
  • Тихе місце
  • Богемська рапсодія
  • Чорна Пантера
  • Рома

Найкраще зведення звуку

  • Рома
  • Богемська рапсодія
  • Людина на Місяці
  • Народження зірки
  • Чорна Пантера

Найкращі спецефекти

  • Месники: Війна нескінченності
  • Крістофер Робін
  • Людина на Місяці
  • Першому гравцеві приготуватися
  • Хан Соло: Зоряні війни. історії

До речі, фільм Месники: війна нескінченності став кращим за версією People’s Choice Awards 2018.

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