Номінанти на Оскар 2019 оголошені. Хто може отримати головну нагороду у світі кінематографа – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Оскар 2019 пройде 24 лютого у театрі Долбі (Голлівуд, Лос-Анджелес).

Кіноакадемія офіційно оголосила, хто увійшов в номінанти на Оскар 2019.

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Так, у фільму Чорна пантера – 8 номінацій. Це перший супергеройський фільм, який номінований у головній категорії Оскар.

Фільм Фаворитка представлений у 10 номінаціях, при чому в одній відразу двічі – Емма Стоун і Рейчел Вайс поборються за звання Найкращої актриси другого плану.

Стрічка Народження зірки, де в головних ролях Леді Гага і Бредлі Купер (який і є режисером фільму), номінована у 8 категоріях.

Багатьох здивував фільм Чорний клановець, який з’явився у 6 номінаціях.

Гучна Богемна рапсодія номінована 5 разів на Оскарі 2019.

Справжньою сенсацією став чорно-білий мексиканський фільм Рома, який представлений у 10 номінаціях (так-так, і за Найкращий фільм також).

Найкращий фільм

Чорная пантера

Зелена книга

Рома

Фаворитка

Чорний клановець

Влада

Богемна рапсодія

Народження зірки

Найкраща чоловіча роль

Рамі Малек – Богемська рапсодія

Крістіан Бейл – Влада

Вігго Мортенсен – Зелена книга

Бредлі Купер – Народження зірки

Ітан Хоук – Щоденник пастиря

Віллем Дефо – Порогом вічності

Найкраща жіноча роль

Гленн Клоуз – Дружина

Леді Гага – Народження зірки

Олівія Колман – Фаворитка

Мелісса МакКарті – Чи зможете ви мене пробачити?

Ялицево Апарісіо – Рома

Найкращий режисер

Альфонсо Куарон – Рома

Адам Маккей – Влада

Спайк Лі – Чорний клановець

Павло Павліковський – Холодна війна

Йоргос Лантімос – Фаворитка

Найкраща жіноча роль другого плану

Емма Стоун – Фаворитка

Рейчел Вайс – Фаворитка

Емі Адамс – Влада

Реджина Кінг – Якщо Біл-стріт могла б заговорити

Марина Де Тавіра – Рома

Найкраща чоловіча роль другого плану

Махершала Алі – Зелена книга

Річард Е. Грант – Чи зможете ви мене пробачити?

Тімоті Шаламов – Гарний хлопчик

Сем Елліотт – Зірка народилася

Сем Рокуелл – Влада

Найкращий дизайн костюмів

Балада Бастера Скрагсса

Чорна Пантера

Фаворитка

Мері Поппінс повертається

Дві королеви

Найкращий фільм іноземною мовою

Рома (Мексика)

Холодна війна (Польща)

Магазинні злодюжки (Японія)

Капернаум (Ліван)

Робота без авторства (Німеччина)

Найкращий анімаційний фільм

Суперсімейка 2

Людина-павук: Навколо всесвіту

Ральф проти інтернету

Острів собак

Мірай з майбутнього

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Найкращий короткометражний анімаційний фільм

Бао

Пташина карма

Білбі

Вихідні

Один маленький крок

Найкращий документальний фільм

RBG

Будеш моїм сусідом?

Minding the Gap

Вільний підйом поодинці

Найкращий монтаж

Зелена книга

Богемська рапсодія

Чорний клановець

Фаворитка

Влада

Найкраща пісня

Народження зірки: Shallow

Чорна пантера: All the Stars

Пампушка: Girl In The Movies

Мері Поппінс повертається: The Place Where Lost Things Go

Найкращий оригінальний сценарій

Балада Бастера Скраггс

Якщо Біл-стріт могла б заговорити

Народження зірки

Чи зможете ви мене пробачити?

Чорний клановець

Найкращий адаптований сценарій

Зелена книга

Фаворитка

Рома

Влада

Щоденник пастиря

Найкращий короткометражний документальний фільм

Крапка. Кінець пропозиції

Кінець гри

Ніч в саду

Рятувальна шлюпка

Чорна вівця

Найкращий художник-постановник

Фаворитка

Людина на Місяці

Рома

Чорна Пантера

Мері Поппінс повертається

Найкращі зачіски і макіяж

Влада

Дві королеви

На кордоні світів

Найкращий композитор

Якщо Біл-стріт могла б заговорити

Мері Поппінс повертається

Острів собак

Чорна Пантера

Чорний клановец

Найкращий монтаж звуку

Людина на Місяці

Тихе місце

Богемська рапсодія

Чорна Пантера

Рома

Найкраще зведення звуку

Рома

Богемська рапсодія

Людина на Місяці

Народження зірки

Чорна Пантера

Найкращі спецефекти

Месники: Війна нескінченності

Крістофер Робін

Людина на Місяці

Першому гравцеві приготуватися

Хан Соло: Зоряні війни. історії

До речі, фільм Месники: війна нескінченності став кращим за версією People’s Choice Awards 2018.