Російський режисер Георгій Данелія потрапив до реанімації із запаленням легень.
Російський режисер Георгій Данелія, який відомий такими фільмами як Джентльмени удачі та Кін-дза-дза, потрапив до реанімації із запаленням легень, повідомляє ТАСС.
Наразі стан режисера оцінюють як стабільно важкий.
Лікарям вдалося стабілізувати його дихання і спостерігається невеличка позитивна динаміка.
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Народився Данелія 25 серпня 1930 року у Тбілісі, а режисерській майстерності навчався на курсах при кіностудії Мосфільм.
Серед його найпопулярніших робіт знаходяться Міміно, Афоня, Осінній марафон.
До слова, у Росії у віці 83 років помер відомий актор Сергій Юрський.
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