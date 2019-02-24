Російський режисер Георгій Данелія потрапив до реанімації із запаленням легень.

Російський режисер Георгій Данелія, який відомий такими фільмами як Джентльмени удачі та Кін-дза-дза, потрапив до реанімації із запаленням легень, повідомляє ТАСС.

Наразі стан режисера оцінюють як стабільно важкий.

Лікарям вдалося стабілізувати його дихання і спостерігається невеличка позитивна динаміка.

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Народився Данелія 25 серпня 1930 року у Тбілісі, а режисерській майстерності навчався на курсах при кіностудії Мосфільм.

Серед його найпопулярніших робіт знаходяться Міміно, Афоня, Осінній марафон.

До слова, у Росії у віці 83 років помер відомий актор Сергій Юрський.