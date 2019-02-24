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Режисер Георгій Данелія потрапив до реанімації

Російський режисер Георгій Данелія потрапив до реанімації із запаленням легень.

Георгій Данелія

Російський режисер Георгій Данелія, який відомий такими фільмами як Джентльмени удачі та Кін-дза-дза, потрапив до реанімації із запаленням легень, повідомляє ТАСС.

Наразі стан режисера оцінюють як стабільно важкий.

Лікарям вдалося стабілізувати його дихання і спостерігається невеличка позитивна динаміка.

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Народився Данелія 25 серпня 1930 року у Тбілісі, а режисерській майстерності навчався на курсах при кіностудії Мосфільм.

Серед його найпопулярніших робіт знаходяться Міміно, Афоня, Осінній марафон.

До слова, у Росії у віці 83 років помер відомий актор Сергій Юрський.

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