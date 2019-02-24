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Суворо 18+! Найвідвертіші образи MARUV

Співачка MARUV любить епатувати публіку сексуальними нарядами і зізнається, що це її стан душі. Факти ICTV зібрали найвідвертіші образи виконавиці.

Суворо 18+! Найвідвертіші образи MARUV

Переможниця нацвідбору на Євробачення 2019 MARUV давно закарбувалася в пам’яті у багатьох своїх шанувальників, як любителька відвертих образів у стилі садомазо.

– Мені здається, садомазо – це тема всіх впевнених, вольових жінок. Чесно, я не бачила ні одну дівчинку, яка домоглася успіху в своїй кар’єрі, була успішна у своїй сфері діяльності і не була б трохи садомазо. Вибачте. Це просто. Мені здається, це стан душі, – розповідала Анна Корсун (Справжнє ім’я MARUV. – Ред.) в одному зі своїх інтерв’ю.

Ми зібрали найсміливіші та найвідвертіші фотографії співачки.

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Суворо 18+! Найвідвертіші образи MARUV / 5 фотографий

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До слова, читайте біографію MARUV – переможниці відбору на Євробачення 2019.

Фото: maruvofficial

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