Онлайн-трансляція вручення премії Оскар 2019. Переможці номінацій на Оскар в режимі реального часу.
Голлівудські зірки почнуть виходити на червону доріжку Оскара 2019 24 лютого о 18.00 (25 лютого 01.00 за київським часом), а сама церемонія нагородження почнеться о 20.00 (03.00 за Києвом).
Традиційно все пройде у театрі Долбі в сонячному Лос-Анджелесі.
До речі, ми також давали список всіх номінантів на премію Оскар 2019.
Онлайн-трансляція Оскара 2019 з’явиться нижче, коли буде офіційно доступна для глядачів.
Дивитися онлайн церемонію нагородження Оскар 2019 можна буде тут.
Нагадаємо, Факти ICTV зібрали найцікавіші факти про Оскар 2019, а також скандали, які вже встигли накопичитися.
Фото: Christopher Polk/Getty Images
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