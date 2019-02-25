У Лос-Анджелесі відгриміла 91 церемонія нагородження Оскар. Факти ICTV традиційно зібрали найсексуальніші та найсміливіші образи з червоної доріжки премії.
У Лос-Анджелесі пройшла головна кінопремія Оскар 2019.
Звичайно, левова частка уваги прикута до лауреатів, але й вбрання зірок заслуговують, аби на них глянути.
Шарліз Терон здивувала різкою зміною образу. Терон з’явилася на червоній доріжці з каре, перефарбувавшись у брюнетку. На 43-річній знаменитості було блакитне плаття від Dior Couture.
Леді Гага красувалася в чорній сукні і в кольє з жовтим діамантом вартістю $30 млн.
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Diamonds are a girl’s best friend! Lady Gaga wears a $30 MILLION diamond necklace to the Academy Awards – making it the most expensive piece of jewelry ever worn at the Oscars. The 32-year-old looked incredible as she arrived on the red carpet in a strapless Alexander McQueen dress and long gloves. But it was the enormous 128.54 carat yellow diamond on her necklace that grabbed the headlines. The cushion cut gem – which was discovered in South Africa in 1877 – was previously worn by Audrey Hepburn in a publicity shoot for the classic 1961 movie ‘Breakfast at Tiffanys’. MEGA #ladygaga #oscars2019 #oscars #academyawards #diamonds #audreyhepburn #breakfastattiffanys #tiffanydiamond #jewelry #preciousstones #bradleycooper #astarisborn #astarisbornmovie #diamondsareagirlsbestfriend#alexandermcqueen
Ірина Шейк під руку з Бредлі Купером з’явилася у сукні з відкритою спиною від Burberry.
Актриса Емма Стоун прийшла на церемонію нагородження у платті від Louis Vuitton. Однак вбрання не припало до душі користувачам мережі, які відразу ж закидали актрису фотожабами.
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NEW | Emma attending the 91st Academy Awards in Los Angeles – February 24, 2019 // #emmastone
Umm… okay#EmmaStone #Oscars2019
— (@CIProfile) 25 февраля 2019 г.
Актор і співак Біллі Портер, який позиціонує себе, відкритим гомосексуалістом, прийшов у пишній сукні, короткому піджаку і метелику.
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До слова, Факти ICTV розповідали про переможців номінацій і про найцікавіші моменти премії.
Також пропонуємо переглянули й інші стильні образи голлівудських знаменитостей.
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Фото: Getty Images