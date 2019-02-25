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Біллі Портер у сукні, а Стоун у лушпинні: дивовижні вбрання церемонії Оскар 2019

У Лос-Анджелесі відгриміла 91 церемонія нагородження Оскар. Факти ICTV традиційно зібрали найсексуальніші та найсміливіші образи з червоної доріжки премії.

Біллі Портер у сукні, а Стоун у лушпинні: дивовижні вбрання церемонії Оскар 2019

У Лос-Анджелесі пройшла головна кінопремія Оскар 2019.

Звичайно, левова частка уваги прикута до лауреатів, але й вбрання зірок заслуговують, аби на них глянути.

Шарліз Терон здивувала різкою зміною образу. Терон з’явилася на червоній доріжці з каре, перефарбувавшись у брюнетку. На 43-річній знаменитості було блакитне плаття від Dior Couture.

 

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@charlizeafrica in @dior #CharlizeTheron #Dior #Oscars #Oscars2019 #JustJared #AcademyAwards @gettyimages Visit JustJared.com for full gallery. Link in bio!

Публикация от Just Jared (@justjared)

Леді Гага красувалася в чорній сукні і в кольє з жовтим діамантом вартістю $30 млн.

 

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Diamonds are a girl’s best friend! Lady Gaga wears a $30 MILLION diamond necklace to the Academy Awards – making it the most expensive piece of jewelry ever worn at the Oscars. The 32-year-old looked incredible as she arrived on the red carpet in a strapless Alexander McQueen dress and long gloves. But it was the enormous 128.54 carat yellow diamond on her necklace that grabbed the headlines. The cushion cut gem – which was discovered in South Africa in 1877 – was previously worn by Audrey Hepburn in a publicity shoot for the classic 1961 movie ‘Breakfast at Tiffanys’. MEGA #ladygaga #oscars2019 #oscars #academyawards #diamonds #audreyhepburn #breakfastattiffanys #tiffanydiamond #jewelry #preciousstones #bradleycooper #astarisborn #astarisbornmovie #diamondsareagirlsbestfriend#alexandermcqueen

Публикация от The Mega Agency (@themegaagency)

Ірина Шейк під руку з Бредлі Купером з’явилася у сукні з відкритою спиною від Burberry.

 

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Date night! _ Best Actor nominee Bradley Cooper and Irina Shayk attend the 91st Annual Academy Awards in Hollywood, California. | February 24, 2019 | : @stevegranitz | #GettyEntertainment

Публикация от Getty Images Entertainment (@gettyentertainment)

Актриса Емма Стоун прийшла на церемонію нагородження у платті від Louis Vuitton. Однак вбрання не припало до душі користувачам мережі, які відразу ж закидали актрису фотожабами.

 

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NEW | Emma attending the 91st Academy Awards in Los Angeles – February 24, 2019 // #emmastone

Публикация от Emma Stone | Fan Page (@emmas.stones)

Актор і співак Біллі Портер, який позиціонує себе, відкритим гомосексуалістом, прийшов у пишній сукні, короткому піджаку і метелику.

 

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Hail thee! @theebillyporter owns the #Oscars red carpet.

Публикация от The Academy (@theacademy)

Читайте: Церемонія вручення премії Оскар 2019: онлайн-трансляція

До слова, Факти ICTV розповідали про переможців номінацій і про найцікавіші моменти премії.

Також пропонуємо переглянули й інші стильні образи голлівудських знаменитостей.

 

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#fashionista #jlo #oscars2019 

Публикация от ☝MMG45 (@lamorenammg45)

 

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#Repost @entcity Mother of dragons slaying the carpet tonight #emiliaclarke #oscars #oscarsredcarpet #Oscars2019 #gameofthrones (: Andrew Walker/REX/Shutterstock)

Публикация от emiliaclarke/gameofthrones (@daenerys_emiliaclarke)

Фото: Getty Images

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