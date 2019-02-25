У Лос-Анджелесі відгриміла 91 церемонія нагородження Оскар. Факти ICTV традиційно зібрали найсексуальніші та найсміливіші образи з червоної доріжки премії.

У Лос-Анджелесі пройшла головна кінопремія Оскар 2019.

Звичайно, левова частка уваги прикута до лауреатів, але й вбрання зірок заслуговують, аби на них глянути.

Шарліз Терон здивувала різкою зміною образу. Терон з’явилася на червоній доріжці з каре, перефарбувавшись у брюнетку. На 43-річній знаменитості було блакитне плаття від Dior Couture.

Леді Гага красувалася в чорній сукні і в кольє з жовтим діамантом вартістю $30 млн.

Ірина Шейк під руку з Бредлі Купером з’явилася у сукні з відкритою спиною від Burberry.

Актриса Емма Стоун прийшла на церемонію нагородження у платті від Louis Vuitton. Однак вбрання не припало до душі користувачам мережі, які відразу ж закидали актрису фотожабами.

Актор і співак Біллі Портер, який позиціонує себе, відкритим гомосексуалістом, прийшов у пишній сукні, короткому піджаку і метелику.

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До слова, Факти ICTV розповідали про переможців номінацій і про найцікавіші моменти премії.

Також пропонуємо переглянули й інші стильні образи голлівудських знаменитостей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #fashionista #jlo #oscars2019 Публикация от ☝MMG45 (@lamorenammg45) 24 Фев 2019 в 4:37 PST

Фото: Getty Images