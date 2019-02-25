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Freedom Jazz – фіналісти відбору на Євробачення 2019

Freedom Jazz мають шанси поїхати на Євробачення 2019 від України після відмови MARUV підписувати договір з Суспільним мовником.

Freedom Jazz – фіналісти відбору на Євробачення 2019

За правилами нацвідбору на Євробачення 2019, після того, як MARUV відмовилася укладати договір про свою участь у конкурсі, Суспільний мовник повинен розглянути кандидатуру виконавця, який фінішував на другому місці після MARUV – а це Freedom Jazz.

Факти ICTV згадують виступи дівчат під час національного відбору на Євробачення 2019.

Freedom Jazz відкрили фінал відбору на Євробачення 2019 з піснею Cupidon.

Читайте: Джамала: Ідеальний вокал – це Freedom jazz

Freedom Jazz в фіналі відбору на Євробачення 2019

Freedom Jazz в другому півфіналі відбору на Євробачення 2019

Історія створення

Український гурт Freedom Jazz заснували у 2008 році. До його складу входять десять дівчат, троє з яких є вокалістами, а інші грають на саксофонах, клавішних, ударних, бас-гітарі, гітарі і трубі.

Вокалістами гурту виступають Анастасія Малега, Санні Журба та Софія Павличенко.

Популярність Freedom Jazz  принесла участь у Шоу №1, після чого він став невід’ємною частиною багатьох телешоу України.

Гурт відомий своїм виконанням каверів на різноманітні світові та українські хіти. Також в його репертуарі є й популярні пісні німецького гурту 1980-х років Modern talking.

Кожен виступ Freedom Jazz супроводжується й яскравим шоу на сцені. Хоча про пісню, з якою гурт має брати участь у нацвідборі на Євробачення 2019, багато не відомо, можна сказати, що вона буде авторською.

Як повідомлялося, MARUV розповіла, чому не підписала договір про свою участь у Євробаченні 2019.

Фото: Freedom-Jazz girls band

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