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Хто отримав Оскар 2019 за найкращу роль другого плану

Які актори отримали Оскар 2019 за найкращі ролі другого плану – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Второго плана Оскар 2019

Реджина Кінг отримала Оскар 2019 за Найкращу жіночу роль другого плану.

Вона грала у фільмі Якщо Біл-стріт могла б заговорити.

Актриса не стримувала сліз під час своєї промови та подякувала усім.

Махершала Алі отримав Оскар за Найкращу чоловічу роль другого плану.

Він грав відомого піаніста Дона Ширлі у стрічці Зелена книга.

ДивітьсяЦеремонія вручення премії Оскар 2019: онлайн-трансляція

У номінаціях були також представлені:

Найкраща жіноча роль другого плану

  • Емма Стоун – Фаворитка
  • Рейчел Вайс – Фаворитка
  • Емі Адамс – Влада
  • Марина Де Тавіра – Рома

Найкраща чоловіча роль другого плану

  • Річард Е. Грант – Чи зможете ви мене пробачити?
  • Тімоті Шаламов – Гарний хлопчик
  • Сем Елліотт – Зірка народилася
  • Сем Рокуелл – Влада

Нагадаємо, хто увійшов у номінанти Оскар 2019.

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