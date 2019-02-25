Які актори отримали Оскар 2019 за найкращі ролі другого плану – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Реджина Кінг отримала Оскар 2019 за Найкращу жіночу роль другого плану.
Вона грала у фільмі Якщо Біл-стріт могла б заговорити.
Актриса не стримувала сліз під час своєї промови та подякувала усім.
Махершала Алі отримав Оскар за Найкращу чоловічу роль другого плану.
Він грав відомого піаніста Дона Ширлі у стрічці Зелена книга.
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У номінаціях були також представлені:
Найкраща жіноча роль другого плану
- Емма Стоун – Фаворитка
- Рейчел Вайс – Фаворитка
- Емі Адамс – Влада
- Марина Де Тавіра – Рома
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Річард Е. Грант – Чи зможете ви мене пробачити?
- Тімоті Шаламов – Гарний хлопчик
- Сем Елліотт – Зірка народилася
- Сем Рокуелл – Влада
Нагадаємо, хто увійшов у номінанти Оскар 2019.