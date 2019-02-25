Які актори отримали Оскар 2019 за найкращі ролі другого плану – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Реджина Кінг отримала Оскар 2019 за Найкращу жіночу роль другого плану.

Вона грала у фільмі Якщо Біл-стріт могла б заговорити.

Актриса не стримувала сліз під час своєї промови та подякувала усім.

Махершала Алі отримав Оскар за Найкращу чоловічу роль другого плану.

Він грав відомого піаніста Дона Ширлі у стрічці Зелена книга.

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У номінаціях були також представлені:

Найкраща жіноча роль другого плану

Емма Стоун – Фаворитка

Рейчел Вайс – Фаворитка

Емі Адамс – Влада

Марина Де Тавіра – Рома

Найкраща чоловіча роль другого плану

Річард Е. Грант – Чи зможете ви мене пробачити?

Тімоті Шаламов – Гарний хлопчик

Сем Елліотт – Зірка народилася

Сем Рокуелл – Влада

Нагадаємо, хто увійшов у номінанти Оскар 2019.