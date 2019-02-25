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Конфуз на Оскарі 2019: Рамі Малек впав із нагородою

Актор Рамі Малек впав зі сцени після отримання нагороди за найкращу чоловічу роль на церемонії Оскар 2019.

Рамі Малек

Рамі Малеку навіть викликали швидку, пише Independent.

На щастя, актор не отримав ніяких серйозних травм і охоче спілкувався з журналістами після отримання золотої статуетки.

 

ДивітьсяЦеремонія вручення премії Оскар 2019: онлайн-трансляція

37-річний Рамі Малек отримав Оскар 2019 за роль Фредді Меркьюрі в біографічному фільмі Богемська рапсодія.

Нагадаємо, хто увійшов у номінанти Оскар 2019.

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