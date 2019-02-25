Актор Рамі Малек впав зі сцени після отримання нагороди за найкращу чоловічу роль на церемонії Оскар 2019.
Рамі Малеку навіть викликали швидку, пише Independent.
На щастя, актор не отримав ніяких серйозних травм і охоче спілкувався з журналістами після отримання золотої статуетки.
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37-річний Рамі Малек отримав Оскар 2019 за роль Фредді Меркьюрі в біографічному фільмі Богемська рапсодія.
Нагадаємо, хто увійшов у номінанти Оскар 2019.
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