25 лютого, до дня народження Лесі Українки приурочений вихід першого тизера біографічного фільму про поетесу.

25 лютого, до дня народження Лесі Українки приурочений вихід першого тизера біографічного фільму про поетесу.

У 2-хвилинному відео показаний один з драматичних моментів долі Лесі Українки – це період, який вона провела з Сергієм Мержинським у кінці його життя. Поетеса дбала про коханого і намагалася полегшити його останні дні.

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У цей час була написана одна з найвідоміших поем Одержима.

Зйомки тизера проходили у Голосіївському парку Києва і у фотостудії.

Головну роль грає українська актриса Дарина Полуніна. Режисер фільму – Нана Джанелідзе.













Леся Українка. Узлісся: перший тизер біографічного фільму / 3 фотографии

– У майбутньому фільмі, як і у тизері, ми хочемо показати некласичний та незвичайний образ Лесі Українки. Ми всі звикли до портрета на шкільній стіні та сухих фактів, які викладали нам вчителі літератури. Але ми хочемо показати Лесю зовсім іншою: живою, сучасною, із глибокими почуттями. Ми відтворимо образ справжньої жінки-енігми, розповімо про всі містичні та контроверсійні повороти її долі, – говорять продюсери фільму Юлія Сінькевич та Марія Москаленко.

Нагадаємо, 25 лютого минулого року невідомі викрали бронзові гірлянди з пам’ятника на могилі Лесі Українки на Байковому кладовищі в Києві.