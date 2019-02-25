Freedom Jazz фінішували на нацвідборі на Євробачення 2019 на другому місці після MARUV, тому саме вони зараз мають шанс поїхати на Євробачення від України.

Рішення про виконавця, який поїде до Ізраїлю представляти Україну на Євробаченні 2019, до сих пір не прийнято.

Після того, як MARUV відкинула умови договору про свою участь у конкурсі, Суспільний мовник повинен буде повернутися до переговорів із наступним кандидатом.

Як повідомив глава Національного громадської телерадіокомпанії України (НГТУ) Зураб Аласанія, зустріч із наступним виконавцем призначено на ранок 26 лютого.

Продюсер і екс-директора співачки Alyosha Вадим Лисиця розповів, що за правилами нацвідбору на Євробачення 2019 далі мовник повинен розглянути кандидатуру виконавця, який фінішував на другому місці після MARUV – а це Freedom Jazz, пишуть Вести.

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До слова, схоже, що артистки самі натякають на свою участь у Євробаченні 2019, виклавши пост із хештегом Євробачення якраз тоді, коли з’явилася новина про відмову MARUV їхати в Ізраїль.

Як повідомлялося, MARUV розповіла, чому не підписала договір про свою участь у Євробаченні 2019.

Фото: Freedom Jazz