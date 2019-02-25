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MARUV не поїде на Євробачення 2019 від України

MARUV не стане учасником Євробачення 2019 від України, бо сторони не дійшли згоди щодо угоди про участь Ганни Корсун у конкурсі.

MARUV не поїде на Євробачення 2019 від України

MARUV не виступить на Євробаченні 2019, незважаючи на свою перемогу у нацвідборі на конкурс.

Суспільний мовник, який займається питанням вибору представника України на Євробаченні 2019, заявив, що мовник та Ганна Корсун не підписали документ про участь співачки через низку причин.

У Суспільному мовнику пояснили, що нацвідбір на Євробачення 2019 цього року “має ознаки політизації”, до чого приклали руку представники країни-агресора Росії.

Також мовник висловив занепокоєння через можливу ескалацію розколу українського суспільства, “що суперечить завданням Суспільного мовника”.

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Як повідомив голова Національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ) Зураб Аласанія, перемовини із наступним кандидатом на участь у Євробаченні почнуться завтра зранку.

Фото: MARUV

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