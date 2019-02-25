MARUV не стане учасником Євробачення 2019 від України, бо сторони не дійшли згоди щодо угоди про участь Ганни Корсун у конкурсі.

MARUV не виступить на Євробаченні 2019, незважаючи на свою перемогу у нацвідборі на конкурс.

Суспільний мовник, який займається питанням вибору представника України на Євробаченні 2019, заявив, що мовник та Ганна Корсун не підписали документ про участь співачки через низку причин.

У Суспільному мовнику пояснили, що нацвідбір на Євробачення 2019 цього року “має ознаки політизації”, до чого приклали руку представники країни-агресора Росії.

Також мовник висловив занепокоєння через можливу ескалацію розколу українського суспільства, “що суперечить завданням Суспільного мовника”.

Як повідомив голова Національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ) Зураб Аласанія, перемовини із наступним кандидатом на участь у Євробаченні почнуться завтра зранку.

До слова, для того, щоб брати участь в Євробаченні 2019 MARUV повинна була передати права на пісню.

Фото: MARUV