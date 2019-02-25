MARUV не стане учасником Євробачення 2019 від України, бо сторони не дійшли згоди щодо угоди про участь Ганни Корсун у конкурсі.
MARUV не виступить на Євробаченні 2019, незважаючи на свою перемогу у нацвідборі на конкурс.
Суспільний мовник, який займається питанням вибору представника України на Євробаченні 2019, заявив, що мовник та Ганна Корсун не підписали документ про участь співачки через низку причин.
У Суспільному мовнику пояснили, що нацвідбір на Євробачення 2019 цього року “має ознаки політизації”, до чого приклали руку представники країни-агресора Росії.
Також мовник висловив занепокоєння через можливу ескалацію розколу українського суспільства, “що суперечить завданням Суспільного мовника”.Читайте: Євробачення - не політичний конкурс. Організатори про скандал із MARUV Скасування концертів у РФ не зніме ризиків для України - Кириленко про MARUV Права на пісню MARUV Siren Song належать російському лейблу
Як повідомив голова Національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ) Зураб Аласанія, перемовини із наступним кандидатом на участь у Євробаченні почнуться завтра зранку.
До слова, для того, щоб брати участь в Євробаченні 2019 MARUV повинна була передати права на пісню.
Фото: MARUV