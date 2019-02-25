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MARUV повинна передати права на пісню, щоб поїхати на Євробачення 2019

Переможниця нацвідбору на Євробачення 2019 співачка MARUV заявила, що її бентежить пункт договору з Національною громадською телерадіокомпанією України (НГТУ) про передачу авторських прав на пісню, що належать лейблу Warner Music.

MARUV

У НГТУ пояснили, що передача прав на пісню учасників Євробачення 2019 – це вимога правил пісенного конкурсу.

– Європейській мовній спілці, яка є організатором конкурсу, повинен бути переданий ряд ліцензійних прав, – сказала у коментарі Інтерфакс-Україна член правління НГТУ, відповідальна за юридичний і міжнародний напрямок діяльності Інна Гребенюк.

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За її словами, зараз йдуть переговори з переможницею національного відбору на Євробачення 2019 Maruv.

Раніше Maruv заявила, що готова відмовитися від гастролей в Росії, але її бентежать положення договору, який їй запропонувала НГТУ.

Після перемоги співачки MARUV на нацвідборі на Євробачення 2019 букмекери підняли Україну на кілька позицій.

Фото: MARUV/ Instagram

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