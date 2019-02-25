MARUV розповіла, чому не підписала договір про свою участь у Євробаченні 2019.

MARUV розповіла деталі 7-годинної зустрічі її команди з представниками Громадського мовника, які займаються відбором учасника від України на Євробаченні 2019.

Як відомо, мовник заявив, що MARUV не поїде на Євробачення 2019 від України, через незгоду сторін щодо договору про участь Анни Корсун на конкурсі.

Співачка наголосила, що була готова скасувати свої концерти в Росії, але не це стало каменем спотикання під час переговорів. За словами MARUV, деякі пункти документа “стають кабальними” для неї в разі підписання.

– Я – громадянка України, плачу податки і щиро люблю Україну. Але не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції наших політиків. Я – музикант, а не бита на політичній арені.

До слова, для того, щоб брати участь в Євробаченні 2019 MARUV повинна була передати права на пісню.

Фото: MARUV