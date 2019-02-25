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Найкраща музика та пісня до фільму – Оскар 2019

Хто взяв Оскар 2019 за найкращу музику у фільмі та найкращу пісню – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Песня и саундтрек Оскар 2019

Оскар 2019 за найкращу музику до фільму отримує Чорна пантера.

Музику написав 34-річний шведський композитор Людвіг Йоранссон.

А найкращою піснею визнали Shallow, яку виконали Бредлі Купер та Леді Гага у фільмі Народження зірки.

Серед номінантів на Найкращу пісню також були:

  • Чорна пантера: All the Stars
  • Пампушка: Girl In The Movies
  • Мері Поппінс повертається: The Place Where Lost Things Go

ДивітьсяЦеремонія вручення премії Оскар 2019: онлайн-трансляція

Нагадаємо, хто увійшов у номінанти Оскар 2019.

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