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Найкращий грим, костюми та зачіски – Оскар 2019

Які фільми отримали Оскар 2019 за найкращий дизайн костюмів та зачіски і макіяж – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Дизайн и макияж Оскар 2019

Оскар 2019 за Найкращі зачіски та грим отримав фільм Влада режисера Адама Мак-Кея.

А у номінації Найкращий дизайн костюмів перемогла стрічка Чорна пантера.

ДивітьсяЦеремонія вручення премії Оскар 2019: онлайн-трансляція

У номінаціях також були представлені:

Найкращий дизайн костюмів

  • Балада Бастера Скрагсса
  • Фаворитка
  • Мері Поппінс повертається
  • Дві королеви

Найкращі зачіски і макіяж

  • Дві королеви
  • На кордоні світів

Нагадаємо, хто увійшов у номінанти Оскар 2019.

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