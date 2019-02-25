Які фільми отримали Оскар 2019 за найкращий дизайн костюмів та зачіски і макіяж – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Оскар 2019 за Найкращі зачіски та грим отримав фільм Влада режисера Адама Мак-Кея.
А у номінації Найкращий дизайн костюмів перемогла стрічка Чорна пантера.
Дивіться: Церемонія вручення премії Оскар 2019: онлайн-трансляція
У номінаціях також були представлені:
Найкращий дизайн костюмів
- Балада Бастера Скрагсса
- Фаворитка
- Мері Поппінс повертається
- Дві королеви
Найкращі зачіски і макіяж
- Дві королеви
- На кордоні світів
Нагадаємо, хто увійшов у номінанти Оскар 2019.
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