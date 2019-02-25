Людина-павук: Навколо всесвіту отримав премію Оскар 2019 за найкращий анімаційний повнометражний фільм.
Мультфільм Людина-павук: Навколо всесвіту отримав Оскар 2019 у номінації Найкращий анімаційний повнометражний фільм.
Режисерами виступили Пітер Ремзі, Боб Персічетті та Рудні Ротман.
Дивіться: Церемонія вручення премії Оскар 2019: онлайн-трансляція
До речі, раніше Факти ICTV давали рецензію на мультфільм Людина-павук: Навколо всесвіту.
У номінації також були:
Мультфільм Суперсімейка 2 режисера Бреда Берда
Мультфільм Ральф проти інтернету режисерів Річа Мура та Філа Джонстона
Мультфільм Острів собак режисера Веса Андерсона
Мультфільм Мірай з майбутнього режисера Мамору ХосодаЧитайте: Оскар 2019: найцікавіші факти та гучні скандали Шоколадні статуетки з золотом і кростіні з кавуна - меню на Оскар 2019 "Невдахи" Голлівуду: 13 акторів, які не отримали Оскар
Нагадаємо, хто увійшов у номінанти Оскар 2019.