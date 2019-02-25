Людина-павук: Навколо всесвіту отримав премію Оскар 2019 за найкращий анімаційний повнометражний фільм.

Мультфільм Людина-павук: Навколо всесвіту отримав Оскар 2019 у номінації Найкращий анімаційний повнометражний фільм.

Режисерами виступили Пітер Ремзі, Боб Персічетті та Рудні Ротман.

Дивіться: Церемонія вручення премії Оскар 2019: онлайн-трансляція

До речі, раніше Факти ICTV давали рецензію на мультфільм Людина-павук: Навколо всесвіту.

У номінації також були:

Мультфільм Суперсімейка 2 режисера Бреда Берда

Мультфільм Ральф проти інтернету режисерів Річа Мура та Філа Джонстона

Мультфільм Острів собак режисера Веса Андерсона

Мультфільм Мірай з майбутнього режисера Мамору Хосода

Нагадаємо, хто увійшов у номінанти Оскар 2019.