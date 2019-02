У Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження премії Оскар 2019. Хто отримав заповітну статуетку та як пройшов найгучніший вечір у світі кіно – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Почався Оскар 2019 дійсно феєрично, як і обіцяли організатори.

Піднявся весь зал під запальні пісні We will rock you і We are the champions легендарного гурту Queen з Адамом Ламбертом.

Зірки у театрі Долбі не могли стримувати себе – танцювали і співали разом з гуртом, а на екрані показували відео з Фредді Мерк’юрі.

Спочатку на сцені влучно веселили публіку три комедійні акторки та оголосили переможницю у категорії Найкраща жіноча роль другого плану.

Фото: Getty Images

А першою переможницею стала Реджина Кінг, яка отримала Оскар 2019 за Найкращу жіночу роль другого плану у фільмі Якщо Біл-стріт могла б заговорити.

Найкращий документальний повнометражний фільм оголосив Джейсон Момоа з дружиною – перемогла стрічка Вільний підйом на самоті.

Оскар 2019 за Найкращі зачіски та грим отримав фільм Влада режисера Адама Мак-Кея.

А у номінації Найкращий дизайн костюмів перемогла стрічка Чорна пантера.

Далі Кріс Еванс та Дженніфер Лопез оголосили номінацію Найкращий виробничий дизайн, де переміг фільм Чорна пантера за вигаданий неймовірний світ афроамериканських героїв.

Це вже друга статуетка у цієї стрічки.

Оскар 2019 у категорії Найкращий оператор отримав Альфонсо Куарон за фільм Рома, де він виступив також сценаристом, продюсером і оператором монтажу.

Після цього красуня Емілія Кларк оголосила виступ співачки Дженніфер Хадсон, яка зачарувала залу своїм сильним голосом та чуттєвою піснею I will fight, яка номінована на премію Оскар.

Статуетки за Найкращий звуковий монтаж та Найкраще зведення звуку пішли до фільму Богемна рапсодія.

Найкращий фільм іноземною мовою — Рома.

Оператори монтажу вливають у фільм ритм, тривогу і роблять його кращим. Переможцем у цій номінації став Джон Оттман за монтаж у фільмі Богемна рапсодія.

Деніел Крейг і Шарліз Терон оголосили переможця у номінації Найкраща чоловіча роль другого плану. Ним став Махершала Алі за роль Дона Ширлі у фільмі Зелена книга.

Людина-павук: Навколо всесвіту отримав премію Оскар 2019 за Найкращий анімаційний повнометражний фільм.

А Найкращий анімаційний короткометражний мультфільм — Бао .

. Найкращий документальний короткометражний фільм — стрічка Крапка. Кінець речення .

— стрічка . Найкращі візуальні ефекти — стрічка Перша людина.

Дует Бредлі Купер та Леді Гага розбавив оголошення переможців популярною піснею Shallow, яка номінована на Оскар цього року.

Найкращий ігровий короткометражний фільм – Шкіра.

А ось Найкращий оригінальний сценарій забрала стрічка Зелена книга та її сценаристи Пітер Фарреллі, Нік Вальелонга, Брайан Хейес Каррі.

Фільм Чорний кланівець переміг у номінації Найкращий адаптований сценарій. Спайк Лі мав історичну емоційну промову про рівність прав, яка підняла усю залу.

Оскар 2019 за найкращу музику до фільму отримує Чорна пантера. Саундтрек написав 34-річний шведський композитор Людвіг Йоранссон.

А найкращою піснею визнали Shallow, яку виконали Бредлі Купер та Леді Гага у фільмі Народження зірки.

Перейшли до головних номінацій.

Найкращий актор за версією Оскар 2019 – Рамі Малек за роль Фредді Мерк’юрі у фільмі Богемна рапсодія.

Актор подякував усім, хто його підтримував, і зізнався у коханні своїй напарниці у фільмі Люсі Бойнтон.

Несподівано для Олівії Колман вона стала найкращою актрисою. Вона виступила з однійєю з найщиріших промов на цьогорічному Оскарі.

Фото: Ed Herrera/Getty Images

Гільєрмо дель Торо, минулорічний переможець за фільм Форма води, оголосив найкращого режисера. Ним став Альфонсо Куарон за чорно-білий фільм Рома.

Честь оголосити Найкращий фільм року надали чарівній Джулії Робертс.

Перемога у Зеленої книги!

Це реальна історія Тоні Ліпа, малоосвіченого вишибали італо-американського походження, та одного з кращих джазових піаністів світу Дона Ширлі.

Нагадаємо, раніше ми писали найцікавіші факти про Оскар 2019 і гучні скандали.