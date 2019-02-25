У Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження премії Оскар 2019. Хто отримав заповітну статуетку та як пройшов найгучніший вечір у світі кіно – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Почався Оскар 2019 дійсно феєрично, як і обіцяли організатори.
Піднявся весь зал під запальні пісні We will rock you і We are the champions легендарного гурту Queen з Адамом Ламбертом.
Зірки у театрі Долбі не могли стримувати себе – танцювали і співали разом з гуртом, а на екрані показували відео з Фредді Мерк’юрі.
Спочатку на сцені влучно веселили публіку три комедійні акторки та оголосили переможницю у категорії Найкраща жіноча роль другого плану.
Фото: Getty Images
А першою переможницею стала Реджина Кінг, яка отримала Оскар 2019 за Найкращу жіночу роль другого плану у фільмі Якщо Біл-стріт могла б заговорити.
A look backstage at @ReginaKing with her new best friend. #Oscars pic.twitter.com/v4PzqMToG7
— The Academy (@TheAcademy) 25 февраля 2019 г.
Найкращий документальний повнометражний фільм оголосив Джейсон Момоа з дружиною – перемогла стрічка Вільний підйом на самоті.
Оскар 2019 за Найкращі зачіски та грим отримав фільм Влада режисера Адама Мак-Кея.
А у номінації Найкращий дизайн костюмів перемогла стрічка Чорна пантера.Читайте: Найкращий грим, костюми та зачіски - Оскар 2019 Хто отримав Оскар 2019 за найкращу роль другого плану Оскар 2019: усі номінанти премії
Далі Кріс Еванс та Дженніфер Лопез оголосили номінацію Найкращий виробничий дизайн, де переміг фільм Чорна пантера за вигаданий неймовірний світ афроамериканських героїв.
Це вже друга статуетка у цієї стрічки.
Оскар 2019 у категорії Найкращий оператор отримав Альфонсо Куарон за фільм Рома, де він виступив також сценаристом, продюсером і оператором монтажу.
Після цього красуня Емілія Кларк оголосила виступ співачки Дженніфер Хадсон, яка зачарувала залу своїм сильним голосом та чуттєвою піснею I will fight, яка номінована на премію Оскар.
Эмилия такая красивая#Oscars pic.twitter.com/oBAfOFW2wp
— ღ ms.miracle ღ (@vika71rus) 25 февраля 2019 г.
Статуетки за Найкращий звуковий монтаж та Найкраще зведення звуку пішли до фільму Богемна рапсодія.
Найкращий фільм іноземною мовою — Рома.
Оператори монтажу вливають у фільм ритм, тривогу і роблять його кращим. Переможцем у цій номінації став Джон Оттман за монтаж у фільмі Богемна рапсодія.
Деніел Крейг і Шарліз Терон оголосили переможця у номінації Найкраща чоловіча роль другого плану. Ним став Махершала Алі за роль Дона Ширлі у фільмі Зелена книга.
Academy Award winners Olivia Colman, Mahershala Ali and Regina King pose with their statues during the 2019 #Oscars. https://t.co/HhAypUtdUn pic.twitter.com/r81f6YH30k
— ABC News (@ABC) 25 февраля 2019 г.
Людина-павук: Навколо всесвіту отримав премію Оскар 2019 за Найкращий анімаційний повнометражний фільм.
- А Найкращий анімаційний короткометражний мультфільм — Бао.
- Найкращий документальний короткометражний фільм — стрічка Крапка. Кінець речення.
- Найкращі візуальні ефекти — стрічка Перша людина.
Дует Бредлі Купер та Леді Гага розбавив оголошення переможців популярною піснею Shallow, яка номінована на Оскар цього року.
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Найкращий ігровий короткометражний фільм – Шкіра.
А ось Найкращий оригінальний сценарій забрала стрічка Зелена книга та її сценаристи Пітер Фарреллі, Нік Вальелонга, Брайан Хейес Каррі.
Фільм Чорний кланівець переміг у номінації Найкращий адаптований сценарій. Спайк Лі мав історичну емоційну промову про рівність прав, яка підняла усю залу.
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Оскар 2019 за найкращу музику до фільму отримує Чорна пантера. Саундтрек написав 34-річний шведський композитор Людвіг Йоранссон.
А найкращою піснею визнали Shallow, яку виконали Бредлі Купер та Леді Гага у фільмі Народження зірки.
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Перейшли до головних номінацій.
Найкращий актор за версією Оскар 2019 – Рамі Малек за роль Фредді Мерк’юрі у фільмі Богемна рапсодія.
Актор подякував усім, хто його підтримував, і зізнався у коханні своїй напарниці у фільмі Люсі Бойнтон.
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Несподівано для Олівії Колман вона стала найкращою актрисою. Вона виступила з однійєю з найщиріших промов на цьогорічному Оскарі.
Фото: Ed Herrera/Getty Images
Гільєрмо дель Торо, минулорічний переможець за фільм Форма води, оголосив найкращого режисера. Ним став Альфонсо Куарон за чорно-білий фільм Рома.
Честь оголосити Найкращий фільм року надали чарівній Джулії Робертс.
Перемога у Зеленої книги!
Це реальна історія Тоні Ліпа, малоосвіченого вишибали італо-американського походження, та одного з кращих джазових піаністів світу Дона Ширлі.
Нагадаємо, раніше ми писали найцікавіші факти про Оскар 2019 і гучні скандали.