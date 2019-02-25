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Оскар 2019: переможці номінацій та найцікавіші моменти премії

У Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження премії Оскар 2019. Хто отримав заповітну статуетку та як пройшов найгучніший вечір у світі кіно – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Оскар 2019: переможці номінацій та найцікавіші моменти премії

Почався Оскар 2019 дійсно феєрично, як і обіцяли організатори.

Піднявся весь зал під запальні пісні We will rock you і We are the champions легендарного гурту Queen з Адамом Ламбертом.

Зірки у театрі Долбі не могли стримувати себе – танцювали і співали разом з гуртом, а на екрані показували відео з Фредді Мерк’юрі.

Спочатку на сцені влучно веселили публіку три комедійні акторки та оголосили переможницю у категорії Найкраща жіноча роль другого плану.

Фото: Getty Images

А першою переможницею стала Реджина Кінг, яка отримала Оскар 2019 за Найкращу жіночу роль другого плану у фільмі Якщо Біл-стріт могла б заговорити.

Найкращий документальний повнометражний фільм оголосив Джейсон Момоа з дружиною – перемогла стрічка Вільний підйом на самоті.

Оскар 2019 за Найкращі зачіски та грим отримав фільм Влада режисера Адама Мак-Кея.

А у номінації Найкращий дизайн костюмів перемогла стрічка Чорна пантера.

Читайте: Найкращий грим, костюми та зачіски - Оскар 2019 Хто отримав Оскар 2019 за найкращу роль другого плану Оскар 2019: усі номінанти премії

Далі Кріс Еванс та Дженніфер Лопез оголосили номінацію Найкращий виробничий дизайн, де переміг фільм Чорна пантера за вигаданий неймовірний світ афроамериканських героїв.

Це вже друга статуетка у цієї стрічки.

Оскар 2019 у категорії Найкращий оператор отримав Альфонсо Куарон за фільм Рома, де він виступив також сценаристом, продюсером і оператором монтажу.

Після цього красуня Емілія Кларк оголосила виступ співачки Дженніфер Хадсон, яка зачарувала залу своїм сильним голосом та чуттєвою піснею I will fight, яка номінована на премію Оскар.

Статуетки за Найкращий звуковий монтаж та Найкраще зведення звуку пішли до фільму Богемна рапсодія.

Найкращий фільм іноземною мовоюРома.

Оператори монтажу вливають у фільм ритм, тривогу і роблять його кращим. Переможцем у цій номінації став Джон Оттман за монтаж у фільмі Богемна рапсодія.

Деніел Крейг і Шарліз Терон оголосили переможця у номінації Найкраща чоловіча роль другого плану.  Ним став Махершала Алі за роль Дона Ширлі у фільмі Зелена книга.

Людина-павук: Навколо всесвіту отримав премію Оскар 2019 за Найкращий анімаційний повнометражний фільм.

  • А Найкращий анімаційний короткометражний мультфільм — Бао.
  • Найкращий документальний короткометражний фільм — стрічка Крапка. Кінець речення.
  • Найкращі візуальні ефекти — стрічка Перша людина.

Дует Бредлі Купер та Леді Гага розбавив оголошення переможців популярною піснею Shallow, яка номінована на Оскар цього року.

 

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Публикация от Oscar Awards 2019 (@oscarawards2019)

Найкращий ігровий короткометражний фільм – Шкіра.

А ось Найкращий оригінальний сценарій забрала стрічка Зелена книга та її сценаристи Пітер Фарреллі, Нік Вальелонга, Брайан Хейес Каррі.

Фільм Чорний кланівець переміг у номінації Найкращий адаптований сценарій. Спайк Лі мав історичну емоційну промову про рівність прав, яка підняла усю залу.

 

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Публикация от Oscar Awards 2019 (@oscarawards2019)

Оскар 2019 за найкращу музику до фільму отримує Чорна пантера. Саундтрек написав 34-річний шведський композитор Людвіг Йоранссон.

А найкращою піснею визнали Shallow, яку виконали Бредлі Купер та Леді Гага у фільмі Народження зірки.

 

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Публикация от Oscar Awards 2019 (@oscarawards2019)

Перейшли до головних номінацій.

Найкращий актор за версією Оскар 2019 – Рамі Малек за роль Фредді Мерк’юрі у фільмі Богемна рапсодія.

Актор подякував усім, хто його підтримував, і зізнався у коханні своїй напарниці у фільмі Люсі Бойнтон.

 

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Публикация от Oscar Awards 2019 (@oscarawards2019)

Несподівано для Олівії Колман вона стала найкращою актрисою. Вона виступила з однійєю з найщиріших промов на цьогорічному Оскарі.

Фото: Ed Herrera/Getty Images

Гільєрмо дель Торо, минулорічний переможець за фільм Форма води, оголосив найкращого режисера. Ним став Альфонсо Куарон за чорно-білий фільм Рома.

Честь оголосити Найкращий фільм року надали чарівній Джулії Робертс.

Перемога у Зеленої книги!

Це реальна історія Тоні Ліпа, малоосвіченого вишибали італо-американського походження, та одного з кращих джазових піаністів світу Дона Ширлі.

Нагадаємо, раніше ми писали найцікавіші факти про Оскар 2019 і гучні скандали.

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