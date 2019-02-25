Рамі Малек отримав премію Оскар 2019 за найкращу чоловічу роль.
Рамі Малек став найкращим актором на церемонії нагородження премії Оскар 2019.
37-річний актор зіграв феєричного Фредді Мерк’юрі у біографічному фільмі Богемна рапсодія.
Став відомим після ролі у серіалі Містер робот, за яку отримав премію Вибір телевізійних критиків та Еммі.
Дивіться: Церемонія вручення премії Оскар 2019: онлайн-трансляція
У номінації Найкращий актор також були:
Ітан Хоук
48-річний актор грав Ернста Толлера у фыльмы Щоденник пастира.
Ітан також кінорежисер, сценарист та письменник.
П’ятикратний номінант на премію Оскар.
Віллем Дефо
Грав головну роль у фільмі Ван Гог. На порозі вічності.
63-річний американський актор має численні премії за здобутки у кінематографі.
Вігго Мортенсен
60-річний американський актор грав Тоні Ліпа у фільмі Зелена книга.
Стрічка номінована на Найкращий фільм цього року, а його колега Махершала Алі – за найкращу чоловічу роль другого плану.
Свою популярність отримав після ролі Араґорна у кінотрилогії Володар перснів.
Бредлі Купер
Американський актор грав музиканта Джексона Майна у фільмі Народження зірки, режисером якого виступав також він.
Має величезну кількість номінацій та кілька нагород за вклад у кіноіндустрію, зокрема перемогу у категорії найкращий режисер року за цей фільм від Національної ради кінокритиків США.
Крістіан Бейл
45-річний актор зіграв віце-президента США Діка Чейні у фільмі Влада.
Зірка славиться свої=ми неймовірними перевтіленнями для ролей.
Широко відомий завдяки ролі Бетмена.
Лауреат премій Золотий глобус і Оскар в номінації Найкраща чоловіча роль другого плану за фільм Боєць.Читайте: Оскар 2019: найцікавіші факти та гучні скандали "Невдахи" Голлівуду: 13 акторів, які не отримали Оскар Шоколадні статуетки з золотом і кростіні з кавуна - меню на Оскар 2019
Нагадаємо, хто увійшов у номінанти Оскар 2019.