Рамі Малек отримав премію Оскар 2019 за найкращу чоловічу роль.

Рамі Малек став найкращим актором на церемонії нагородження премії Оскар 2019.

37-річний актор зіграв феєричного Фредді Мерк’юрі у біографічному фільмі Богемна рапсодія.

Став відомим після ролі у серіалі Містер робот, за яку отримав премію Вибір телевізійних критиків та Еммі.

Дивіться: Церемонія вручення премії Оскар 2019: онлайн-трансляція

У номінації Найкращий актор також були:

Ітан Хоук

48-річний актор грав Ернста Толлера у фыльмы Щоденник пастира.

Ітан також кінорежисер, сценарист та письменник.

П’ятикратний номінант на премію Оскар.

Віллем Дефо

Грав головну роль у фільмі Ван Гог. На порозі вічності.

63-річний американський актор має численні премії за здобутки у кінематографі.

Вігго Мортенсен

60-річний американський актор грав Тоні Ліпа у фільмі Зелена книга.

Стрічка номінована на Найкращий фільм цього року, а його колега Махершала Алі – за найкращу чоловічу роль другого плану.

Свою популярність отримав після ролі Араґорна у кінотрилогії Володар перснів.

Бредлі Купер

Американський актор грав музиканта Джексона Майна у фільмі Народження зірки, режисером якого виступав також він.

Має величезну кількість номінацій та кілька нагород за вклад у кіноіндустрію, зокрема перемогу у категорії найкращий режисер року за цей фільм від Національної ради кінокритиків США.

Крістіан Бейл

45-річний актор зіграв віце-президента США Діка Чейні у фільмі Влада.

Зірка славиться свої=ми неймовірними перевтіленнями для ролей.

Широко відомий завдяки ролі Бетмена.

Лауреат премій Золотий глобус і Оскар в номінації Найкраща чоловіча роль другого плану за фільм Боєць.

Нагадаємо, хто увійшов у номінанти Оскар 2019.