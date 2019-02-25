Стрічка Зелена книга отримала премію Оскар 2019 у номінації Найкращий фільм.
Фільм Зелена книга отримав премію Оскар 2019 у номінації Найкращий фільм.
Реальна історія Тоні Ліпа, малоосвіченого вишибали італо-американського походження та одного з кращих джазових піаністів світу Дона Ширлі.
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У номінації Найкращий фільм також були:
Богемна рапсодія
Американо-британський біографічний фільм-музикл про гурт Queen, де розповідається про життя та творчість легендарного співака Фредді Мерк’юрі, якого зіграв актор Рамы Малек.
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Рома
Чорно-білий мексиканський фільм, у якому розповідається про хатню робітницю Клео та історію життя звичайної сім’ї середнього класу в Мехіко.
Сюжет драми охоплює важкий рік з життя героїні.
Народження зірки
Американський музичний драматичний фільм, продюсером і режисером виступив Бредлі Купер.
Він разом зі співачкою Леді Гагою грає у головних ролях драми.
Стрічка розповідає про життя музикантів, їх зустріч, злети і падіння.
Чорна пантера
Американський супергеройський фільм, заснований на однойменних коміксах видавництва Marvel Comics.
Сюжет про події в Африці, в таємничій державі Ваканда, де, згідно з легендою, живе охоронець народу – Чорна пантера.
Влада
Фільм знято на основі реальних подій.
Стрічка про Діка Чейні, який був віце-президентом США з 2001 по 2009 роки.
А грати політика довірили актору Крістіну Бейлу.
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Фаворитка
Історичний фільм про часи правління Анни Стюард в Англії та її оточення.
У стрічці знялися відомі акторки Олівія Колман, Рейчел Вайс та Емма Стоун.
До речі, усі вони номіновані на Оскар 2019.
Чорний клановець
Сюжет розгортається у 1979 році.
Афроамериканский поліцейський з Колорадо Рон Сталворт дзвонить завербуватися до Ку-клукс-клану.
Замість себе відправляє туди напарника-єврея.Читайте: Переможниця номінації найкраща актриса – Оскар 2019 Переможець номінації найкращий актор – Оскар 2019 Переможець номінації найкращий режисер – Оскар 2019
Нагадаємо, хто увійшов у номінанти Оскар 2019.