Стрічка Зелена книга отримала премію Оскар 2019 у номінації Найкращий фільм.

Фільм Зелена книга отримав премію Оскар 2019 у номінації Найкращий фільм.

Реальна історія Тоні Ліпа, малоосвіченого вишибали італо-американського походження та одного з кращих джазових піаністів світу Дона Ширлі.

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У номінації Найкращий фільм також були:

Богемна рапсодія

Американо-британський біографічний фільм-музикл про гурт Queen, де розповідається про життя та творчість легендарного співака Фредді Мерк’юрі, якого зіграв актор Рамы Малек.

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Рома

Чорно-білий мексиканський фільм, у якому розповідається про хатню робітницю Клео та історію життя звичайної сім’ї середнього класу в Мехіко.

Сюжет драми охоплює важкий рік з життя героїні.

Народження зірки

Американський музичний драматичний фільм, продюсером і режисером виступив Бредлі Купер.

Він разом зі співачкою Леді Гагою грає у головних ролях драми.

Стрічка розповідає про життя музикантів, їх зустріч, злети і падіння.

Чорна пантера

Американський супергеройський фільм, заснований на однойменних коміксах видавництва Marvel Comics.

Сюжет про події в Африці, в таємничій державі Ваканда, де, згідно з легендою, живе охоронець народу – Чорна пантера.

Влада

Фільм знято на основі реальних подій.

Стрічка про Діка Чейні, який був віце-президентом США з 2001 по 2009 роки.

А грати політика довірили актору Крістіну Бейлу.

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Фаворитка

Історичний фільм про часи правління Анни Стюард в Англії та її оточення.

У стрічці знялися відомі акторки Олівія Колман, Рейчел Вайс та Емма Стоун.

До речі, усі вони номіновані на Оскар 2019.

Чорний клановець

Сюжет розгортається у 1979 році.

Афроамериканский поліцейський з Колорадо Рон Сталворт дзвонить завербуватися до Ку-клукс-клану.

Замість себе відправляє туди напарника-єврея.

Нагадаємо, хто увійшов у номінанти Оскар 2019.