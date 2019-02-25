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Переможець номінації найкращий режисер – Оскар 2019

Альфонсо Куарон отримав премію Оскар 2019 у номінації Найкращий режисер.

Переможець номінації найкращий режисер – Оскар 2019

Режисер Альфонсо Куарон фільму Рома переміг у номінації Найкраща режисерська робота за версією Оскар 2019.

ДивітьсяЦеремонія вручення премії Оскар 2019: онлайн-трансляція

У номінації Найкращий режисер також були представлені:

Адам Маккей – фільм Влада

Спайк Лі – фільм Чорний клановець

Павло Павліковський – фільм Холодна війна

Йоргос Лантімос – фільм Фаворитка

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Нагадаємо, хто увійшов у номінанти Оскар 2019.

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