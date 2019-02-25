Альфонсо Куарон отримав премію Оскар 2019 у номінації Найкращий режисер.
Режисер Альфонсо Куарон фільму Рома переміг у номінації Найкраща режисерська робота за версією Оскар 2019.
Дивіться: Церемонія вручення премії Оскар 2019: онлайн-трансляція
У номінації Найкращий режисер також були представлені:
Адам Маккей – фільм Влада
Спайк Лі – фільм Чорний клановець
Павло Павліковський – фільм Холодна війна
Йоргос Лантімос – фільм Фаворитка
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Нагадаємо, хто увійшов у номінанти Оскар 2019.
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