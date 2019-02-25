Олівія Колман перемогла в номінації найкраща актриса за версією Оскар 2019.
Найкращою актрисою премії Оскар 2019 стала Олівія Колман.
У фільмі Фаворитки 45-річна актриса грала королеву Англії Анну Стюард.
Олівія є трикратним переможцем премії BAFTA у телебаченні.
Та її спроби у жанрі драми отримали широке визнання серед кінокритиків.
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У номінації Найкраща актриса також були:
Мелісса МакКарті
У фільмі Чи зможете ви мене пробачити? вона грала письменницю Лі Ізраель.
48-річна актриса має премію Еммі за найкращу роль комедійного серіалу Майк і Моллі.
Яліца Апарісіо
У фільмі Рома 25-річна жінка грала хатню працівницю Клео.
Це її дебют у кіно. Критики вважають цю ролю проривною.
Гленн Клоуз
У фільмі Дружина 71-річна актриса грає Джоан Кастельман.
Лауреат трьох телевізійних премій Еммі, двох Золотих глобусів, трьох Тоні.
Крім того, вона семикратна номінантка на премію Оскар.
Леді Гага
У фільмі Народження зірки 32-річна співачка грає Еллі Мейн – молоду перспективну співачку.Читайте: Оскар 2019: найцікавіші факти та гучні скандали "Невдахи" Голлівуду: 13 акторів, які не отримали Оскар Шоколадні статуетки з золотом і кростіні з кавуна - меню на Оскар 2019
Нагадаємо, хто увійшов у номінанти Оскар 2019.