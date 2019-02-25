Олівія Колман перемогла в номінації найкраща актриса за версією Оскар 2019.

Найкращою актрисою премії Оскар 2019 стала Олівія Колман.

У фільмі Фаворитки 45-річна актриса грала королеву Англії Анну Стюард.

Олівія є трикратним переможцем премії BAFTA у телебаченні.

Та її спроби у жанрі драми отримали широке визнання серед кінокритиків.

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У номінації Найкраща актриса також були:

Мелісса МакКарті

У фільмі Чи зможете ви мене пробачити? вона грала письменницю Лі Ізраель.

48-річна актриса має премію Еммі за найкращу роль комедійного серіалу Майк і Моллі.

Яліца Апарісіо

У фільмі Рома 25-річна жінка грала хатню працівницю Клео.

Це її дебют у кіно. Критики вважають цю ролю проривною.

Гленн Клоуз

У фільмі Дружина 71-річна актриса грає Джоан Кастельман.

Лауреат трьох телевізійних премій Еммі, двох Золотих глобусів, трьох Тоні.

Крім того, вона семикратна номінантка на премію Оскар.

Леді Гага

У фільмі Народження зірки 32-річна співачка грає Еллі Мейн – молоду перспективну співачку.

Нагадаємо, хто увійшов у номінанти Оскар 2019.