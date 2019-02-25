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Права на пісню MARUV Siren Song належать російському лейблу

Пісня MARUV під назвою Siren Song ліцензована російським лейблом Warner Music Russia.

MARUV

Громадський рух Відсіч повідомив у Facebook, що права на пісню Siren Song, з якою MARUV перемогла у нацвідборі на Євробачення 2019, належать російському лейблу Warner Music Russia.

Таким чином Росія може заробити, якщо MARUV поїде представляти Україну на Євробачення 2019.

– Роялті за використання цієї пісні отримуватиме саме цей російський лейбл, – йдеться у повідомленні.

Крім зазначеного вище синглу, Warner Music Russia належить й альбом співачки Black Water.

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Права на пісню MARUV Siren Song належать російському лейблу / 2 фотографии

Читайте: Хто поїде на Євробачення 2019 від України

До слова, співачка MARUV заявила, що не даватиме концерти в РФ, аби мати змогу представляти Україну на Євробаченні 2019.

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