Пісня MARUV під назвою Siren Song ліцензована російським лейблом Warner Music Russia.
Громадський рух Відсіч повідомив у Facebook, що права на пісню Siren Song, з якою MARUV перемогла у нацвідборі на Євробачення 2019, належать російському лейблу Warner Music Russia.
Таким чином Росія може заробити, якщо MARUV поїде представляти Україну на Євробачення 2019.
– Роялті за використання цієї пісні отримуватиме саме цей російський лейбл, – йдеться у повідомленні.
Крім зазначеного вище синглу, Warner Music Russia належить й альбом співачки Black Water.
Права на пісню MARUV Siren Song належать російському лейблу / 2 фотографии
Читайте: Хто поїде на Євробачення 2019 від України
До слова, співачка MARUV заявила, що не даватиме концерти в РФ, аби мати змогу представляти Україну на Євробаченні 2019.
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