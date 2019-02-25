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Реп від Потапа і “вододіл” артистів – реакція на позбавлення MARUV Євробачення

Думки українців на позбавлення MARUV Євробачення розділилися.

Реп від Потапа і “вододіл” артистів – реакція на позбавлення MARUV Євробачення

MARUV не поїде на Євробачення 2019 , незважаючи на свою перемогу у нацвідборі на конкурс.

З такою заявою виступив Суспільний мовник, пояснивши ситуацію тим, що сторони не змогли підписати договір щодо участі Анни Корсун на конкурсі.

Мовник висловив занепокоєння через можливу ескалацію розколу українського суспільства та надмірну політизацію конкурсу.

MARUV зі свого боку наголосила, що “не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції наших політиків”.

Читайте: MARUV про відмову від Євробачення: Я не бита політиків

Думки українців на позбавлення MARUV Євробачення розділилися. Хтось вже відправляє співачку будувати подальшу кар’єру в РФ, а хтось критикує конкурси, результати яких можуть змінити чиновники.

Висловилися і самі чиновники. Так, віце-прем’єр з гумпитань В’ячеслав Кириленко назвав ситуацію нормальною і запропонував “ідеологічний вододіл артистів”.

– Коли на екрані транслюватимуть кліп, на екрані повинен з’явитися напис, що він виступає в Росії. Веселить росіян. Поки вони вбивають.

Український артист Олексій Потапенко зачитав реп про ситуацію з MARUV.

Увага! Нецензурна лексика!

До слова, Freedom Jazz фінішували на нацвідборі на Євробачення 2019 на другому місці після MARUV, тому саме вони зараз мають шанс поїхати на Євробачення від України.

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