Думки українців на позбавлення MARUV Євробачення розділилися.

MARUV не поїде на Євробачення 2019 , незважаючи на свою перемогу у нацвідборі на конкурс.

З такою заявою виступив Суспільний мовник, пояснивши ситуацію тим, що сторони не змогли підписати договір щодо участі Анни Корсун на конкурсі.

Мовник висловив занепокоєння через можливу ескалацію розколу українського суспільства та надмірну політизацію конкурсу.

MARUV зі свого боку наголосила, що “не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції наших політиків”.

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Думки українців на позбавлення MARUV Євробачення розділилися. Хтось вже відправляє співачку будувати подальшу кар’єру в РФ, а хтось критикує конкурси, результати яких можуть змінити чиновники.

Висловилися і самі чиновники. Так, віце-прем’єр з гумпитань В’ячеслав Кириленко назвав ситуацію нормальною і запропонував “ідеологічний вододіл артистів”.

– Коли на екрані транслюватимуть кліп, на екрані повинен з’явитися напис, що він виступає в Росії. Веселить росіян. Поки вони вбивають.

Український артист Олексій Потапенко зачитав реп про ситуацію з MARUV.

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До слова, Freedom Jazz фінішували на нацвідборі на Євробачення 2019 на другому місці після MARUV, тому саме вони зараз мають шанс поїхати на Євробачення від України.