Британська актриса Олівія Колман під час отримання премії Оскар 2019 зізналася, що коли працювала прибиральницею мріяла про статуетку.

Олівія Колман, яка стала лауреатом премії Оскар у номінації Найкраща актриса, вимовила емоційну промову.

– Це такий стрес. Це безумство. Я отримала Оскар! Я повинна подякувати всім людям, якщо я когось забуду, то потім знайду і поцілую, – почала свою промову актриса.

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Вона додала, що віддає данину поваги іншим актрисам, які також номінувалися на Оскар. Також зізналася, що рада бути в категорії з такими карколомними жінками.

Актриса подякувала чоловіку (з яким разом вже 25 років. – Ред.) і дітей зі сцени і розповіла, що працюючи прибиральницею мріяла про нагороду.

– Я дуже любила цю роботу, але витрачала багато часу на мрії, – заявила Колман.

До слова, Факти ICTV розповідали про переможців номінацій і про найцікавіші моменти премії.

Фото: скріншот з відео