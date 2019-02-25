Продюсер Євробачення Йон Ола Санд заявив, що для конкурсу не мають значення політичні уподобання виконавців.

Продюсер пісенного конкурсу Євробачення Йон Ола Санд заявив, що політичні погляди виконавців не грають для них жодної ролі, передає Страна.

Санд додав, що Євробачення не може бути політичним. У ньому оцінюють виключно хореографію, музику, голоси та ідеї артистів.

Він також обговорив ситуацію, яка склалася навколо співачки MARUV в Україні, з організаторами, але їхня позиція не змінилася.

– Ми плануємо продовжувати насолоджуватися музикою і мистецтвом дивовижної країни України, – підсумував Йон Ола Санд.

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До слова, для того, щоб брати участь в Євробаченні 2019 співачка MARUV повинна передати права на пісню.