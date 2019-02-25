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Зависокий розріз: Кендалл Дженнер засвітила крихітне спіднє на Оскарі

Американська супермодель Кендалл Дженнер з’явилася на вечірці на честь премії Оскар 2019 у провокативній сукні.

Зависокий розріз: Кендалл Дженнер засвітила крихітне спіднє на Оскарі

Топ-модель Кендалл Дженнер на афтепаті премії Оскар 2019 у центрі мистецтв Wallis Annenberg Center for the Performing Arts з’явилася у відвертому вбранні від Rami Kadi.

Блискучий наряд з металевою обробкою мав дуже високий виріз. Складалося відчуття, що модель зовсім без білизни.

Читайте: Біллі Портер у сукні, а Стоун у лушпинні: дивовижні вбрання церемонії Оскар 2019

Однак виявилося, що верх сукні скроєний, як боді.

 

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Vanity Fair Oscar Party #kendalljenner

Публикация от Kendall Jenner (@kendallstreetstyl)

До слова, Факти ICTV розповідали про переможців номінацій і про найцікавіші моменти премії.

Фото: kendalljenner

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