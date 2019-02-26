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Австралію на Євробаченні 2019 представить Кейт Міллер-Хейдке

Співачка Кейт Міллер-Хейдке (Kate Miller-Heidke) представлятиме Австралію на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Кейт Міллер-Хейдке

Представником Австралії на Євробаченні 2019 стане Кейт Міллер-Хейдке з піснею Zero Gravity.

Співачка перемогла в національному телевізійному шоу Australia Decides, набравши 135 балів.

Кейт Міллер-Хейдке виступить у другій половині першого півфіналу 14 травня.

Пісня Австралії на Євробачення 2019: Кейт Міллер-Хейдке (Kate Miller-Heidke) – Zero Gravity

Біографія Кейт Міллер-Хейдке

Зараз Кейт Міллер-Хейдке 37 років. Її кар’єра розпочалась у 2000 році, коли вона співала з різними гуртами у пабах та барах Брісбана.

Вже за два роки Кейт спробувала себе як сольна виконавиця.

У 2004 році вийшов її перший альбом Telegram, який співачка самотужки продюсувала. Проте він не приніс їй популярності.

Другий альбом – Curiouser (2008) – був успішнішим і навіть затримався на другій сходинці австралійського альбомного чарту.

За цей час Кейт Міллер-Хейдке також спробувала себе як актриса та авторка пісень. Вона отримувала престижні премії за слова до власних пісень, виступала в операх Сіднею та інших міст Австралії.

Цьогоріч Кейт вирішила спробувати свої сили у першому відкритому нацвідборі Австралії з піснею Zero Gravity.

Читайте: Букмекери змінили ставки на Євробачення 2019: на якому місці Україна

Нагадаємо, MARUV не стане учасником Євробачення 2019 від України, бо сторони не дійшли згоди щодо угоди про участь Анни Корсун у конкурсі.

Фото: Kate Miller-Heidke

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