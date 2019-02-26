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BANG! Іван Дорн повторив танець MARUV на відборі на Євробачення 2019

Співак і продюсер Іван Дорн на підтримку MARUV станцював під пісню Siren Song.

BANG! Іван Дорн повторив танець MARUV на відборі на Євробачення 2019

Іван Дорн станцював під пісню Siren Song на підтримку переможниці нацвідбору на Євробачення 2019 MARUV, яка відмовилася виступати на конкурсі.

На відео Дорн повторив фрагмент танцю MARUV з відбору на Євробачення 2019.

Читайте: Політика на Євробаченні. Що пишуть світові ЗМІ про ситуацію з MARUV

Всього за кілька годин ролик зібрав понад 100 тис. переглядів.

 

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BANG! Derjis’, Maruv!

Публикация от Ivan Dorn (@dorn_ivan)

Нагадаємо, MARUV не стане учасником Євробачення 2019 від України, бо сторони не дійшли згоди щодо угоди про участь Анни Корсун у конкурсі.

Фото: dorn_ivan

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