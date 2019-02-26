Співак і продюсер Іван Дорн на підтримку MARUV станцював під пісню Siren Song.
Іван Дорн станцював під пісню Siren Song на підтримку переможниці нацвідбору на Євробачення 2019 MARUV, яка відмовилася виступати на конкурсі.
На відео Дорн повторив фрагмент танцю MARUV з відбору на Євробачення 2019.
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Всього за кілька годин ролик зібрав понад 100 тис. переглядів.
Нагадаємо, MARUV не стане учасником Євробачення 2019 від України, бо сторони не дійшли згоди щодо угоди про участь Анни Корсун у конкурсі.
Фото: dorn_ivan
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