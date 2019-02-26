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Cupidon летить далі: Freedom Jazz не поїдуть на Євробачення

Freedom Jazz не виступить на Євробаченні 2019 від України. Виконавиці вже повідомили свою відмову представникам НТКУ.

Cupidon летить далі: Freedom Jazz не поїдуть на Євробачення

Freedom Jazz не поїде на Євробачення 2019 від України.

Про це виконавиці заявили на своїй сторінці в Instagram.

Після позбавлення MARUV, переможниці нацвідбору на Євробачення 2019, права представляти нашу країну, шанси поїхати мали саме Freedom Jazz, які фінішували другими.

Втім, гурт вирішив відмовити Суспільному мовнику, який займається відбором виконавця на Євробачення від України.

– Щойно ми отримали дзвінок з НТКУ і хочемо повідомити, що відмовляємось від участі на Євробаченні 2019.

Читайте: Freedom Jazz – фіналісти відбору на Євробачення 2019

Freedom Jazz заявили, що нині мають інші плани, серед яких підписання контракту з європейським промоутером і концертна діяльність.

– Наразі, наш Cupidon летить далі, – написали дівчата.

Нагадаємо, 25 лютого стало відомо, що MARUV не поїде на Євробачення 2019 від України, бо сторони не зійшлися в угоді про участь Анни Корсун у конкурсі.

Фото: Eurovison

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