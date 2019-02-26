Гурт KAZKA, з яким ведуться перемовини щодо можливої участі в Євробаченні 2019, у березні вирушає в промо-тур містами Європи.
Перед Євробаченням 2019 концерти гурту заплановані у Польщі, Литві, Латвії, Естонії та Білорусі, повідомляється на сторінці KAZKA у Facebook.
При цьому на час конкурсу – майже весь травень – нічого не заплановано, і відразу після Євробачення – гастролі у США і Канаді.
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Нагадаємо, 25 лютого стало відомо, що MARUV не поїде на Євробачення 2019 від України, бо сторони не зійшлися в угоді про участь Анни Корсун у конкурсі. А сьогодні Freedom Jazz відмовилися від участі у Євробаченні 2019.
Фото: kazka.band
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