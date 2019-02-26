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MARUV не їде на Євробачення 2019: як змінилися ставки букмекерів

Букмекери підняли Україну на 10 позицій у рейтингу після перемоги MARUV на нацвідборі на Євробачення 2019.

MARUV не їде на Євробачення 2019: як змінилися ставки букмекерів

Україна займає 4 позицію в рейтингу претендентів на перемогу на Євробачення 2019.

Після перемоги на національному відборі співачки MARUV, Україна піднялася на 10 позицій – з 14 місця на 4.

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Однак, як стало відомо, MARUV не поїде представляти країну на міжнародному пісенному конкурсі, тому ставки букмекерів, швидше за все, вже до вечора зміняться.

Лідерство серед потенційних переможців утримує представник Росії Сергій Лазарєв, Швеція – друга, Італія – ​​третя.

Раніше Факти ICTV писали, що пісня MARUV під назвою Siren Song ліцензована російським лейблом Warner Music Russia.

Фото: eurovision.ua

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