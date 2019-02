В іноземних ЗМІ вважають, що рішення щодо недопуску співачки MARUV на Євробачення 2019 є свідоцтвом того, що національний відбір став занадто політизованим.

У The Washington Post вважають, що політика стає частиною Євробачення вже не вперше. Подібне сталося, коли Україна не допустила російську співачку до Євробачення, коли конкурс проводився у Києві.

– У 2009 році Європейський Союз Радіомовлення відмовився від грузинського слогану We don’t wanna put in, який вважали явною критикою президента РФ Володимира Путіна, – пише The Washington Post.