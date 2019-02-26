В іноземних ЗМІ відреагували на рішення щодо того, що переможниця нацвідбору на Євробачення 2019 від України MARUV не виступатиме на пісенному конкурсі.

В іноземних ЗМІ вважають, що рішення щодо недопуску співачки MARUV на Євробачення 2019 є свідоцтвом того, що національний відбір став занадто політизованим.

У The Washington Post вважають, що політика стає частиною Євробачення вже не вперше. Подібне сталося, коли Україна не допустила російську співачку до Євробачення, коли конкурс проводився у Києві.

– У 2009 році Європейський Союз Радіомовлення відмовився від грузинського слогану We don’t wanna put in, який вважали явною критикою президента РФ Володимира Путіна, – пише The Washington Post.

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Деякі видання, як наприклад, The Independent намагаються зрозуміти причину, через яку співачку не пустили на конкурс.

Журналісти пишуть про те, що MARUV не поїхала на конкурс, оскільки від неї вимагали відмовитися від концертів в Росії.

Німецький канал ARD опублікував великий матеріал, в якому критикував те, наскільки прив’язаним до політики став пісенний конкурс.

– Конкурс Євробачення у 2019 році настільки заполітизований, яким він ніколи не був. Жертвою політичних пристрастей стала українська співачка Maruv, яка хотіла виступити на шоу від України з піснею Siren Song, – йдеться у матеріалі.

Навіть попри негативне ставлення до рішення НСТУ щодо MARUV канал не виключає, що така ситуація могла бути частиною гібридної війни Росії.

До слова, нового представника України на Євробаченні 2019 обиратимуть серед усіх фіналістів нацвідбору.