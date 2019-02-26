14 березня в прокат виходить екранізація бестселера про реальну історію наркозалежного підлітка. Факти ICTV вже подивилися стрічку і діляться враженнями.

Що більше я вживаю, то більше роблю речей, за які потім соромно, тому я вживаю ще, аби забути.

Сюжет

Фільм Гарний хлопчик розповідає драматичну історію підлітка Ніка Шеффа, що підсів на важкі наркотики, та його батька Дейвіда, який намагається допомогти сину “зіскочити з голки”.

Такий синопсис не чіпляв би увагу глядача, якби гарного хлопчика не зіграв Тімоті Шаламе – молода зірка серйозного кіно, що прославився завдяки минулорічному Клич мене своїм ім’ям. До того ж, історія ця цілком реальна. В основу сценарію лягли книжки батька та сина Шеффів, в яких кожен з них описав найтяжчий період свого життя.

А почалося все з того, що журналіст Дейвід Шефф одного разу з жахом зрозумів, що його син став наркоманом. Він витратив роки у боротьбі за життя Ніка, і за його тяжким досвідом поразок та перемог на шляху до зцілення сина нам пропонують спостерігати творці фільму Гарний хлопчик.

Режисер

Зняв стрічку Фелікс ван Грунінген, що раніше відзначився драмою Розірване коло про пару, яка переживає серйозну хворобу донечки. Фільм Гарний хлопчик він виклав у непослідовній манері постійних флешбеків, коли життя батька та сина поділено на ключові моменти, що протиставляються один одному.

Іноді це спрацьовує на славу. Наприклад, коли в одній сцені маленький Нік поїдає млинці в кафе та розповідає батьку про свої мрії, а в наступний момент, у тому ж кафе ми бачимо сварку вже 18-літнього наркомана, котрий докоряє тату за те, що той не хоче його прийняти таким, яким він є, і просить пару сотень баксів на “одужання”.

Спробувавши, я відчув себе щасливішим і не зміг зупинитися.

Хоча частіше такий підхід не дає повністю поринути в історію, і глядачам доволі важко прослідити всю сюжетну канву. Тож фільм Гарний хлопчик стає калейдоскопом моментів із життя головних героїв. Схоже, Фелікс Ван Грунінген та співавтор сценарію Люк Девіс не змогли вкласти чималу історію у дві години хронометражу.

До речі, Люк Девіс сам є колишнім наркоманом, що переміг героїнову залежність і описав свій досвід в романі Кенді, яка пізніше перетворилася на фільм з Хітом Леджером та Еббі Корніш.

Актори

Головну роль, молодого наркомана Ніка, виконав Тімоті Шаламе. І нехай він не дотягує до Хіта Леджера, але хлопчина явно старався. Для цієї ролі Тімоті скинув більше 10 кіло та займався з лікарем, щоб вміло вдавати поведінку наркозалежного.

Проте його персонаж сповнений не стільки муками ломки, скільки підлітковими проблемами та складністю взаємовідносин у сім’ї. Він росте з батьком, котрий після розлучення отримав права опіки й тепер намагається будь що зробити життя сина ідеальним. Школа, коледж, спорт – все це мало б стати його реальністю, а натомість лишається лише батьковою мрією.

Я думав, ти іноді куриш травку, а ти в цей час пробував усі наркотики, які тільки існують.

Татуся зіграв Стів Карелл, котрий іноді дуже влучно відходить від власного амплуа комедійного актора і знімається у важливих картинах.

І якщо у недавній стрічці Влада йому все одно дістався комічний персонаж, то у фільмі Гарний хлопчик актор видав справді круту драматичну гру. Його стражданням та розпачу від власного безсилля віриш. Не здивуюся, якщо за цю роль він отримає номінацію на наступному Оскарі.

Враження

Фільм Гарний хлопчик вийшов жахаюче відвертою та реалістичною драмою на тему наркоманії. Він сповна дає відчути важку долю людей, що потерпають від цієї зарази, причому як самих залежних, так і їх близьких.

Складно жити, коли оплакуєш живого.

Стрічка Фелікса ван Грунінгена демонструє не лише незбагненність мотивів хлопця почати вживати, але й ті зміни станів, які він переживає на шляху до фінального кайфу від вкрай небезпечного кристалічного метамфетаміну.

При цьому реальна історія сім’ї Шеффів не дає відповіді на питання, як завадити подібному жаху, адже батько та син були в хороших дружніх стосунках. Зате незліченні спроби Дейвіда вилікувати сина показують, що ніколи не варто втрачати двох речей: надії та любові.

Сюжет: 7/10

Режисер: 7/10

Актори: 8/10

Враження: 7/10

Загальна оцінка: 7,5/10

Дмитро Сидоренко

Фото: IMDB

Відео: Amazon Studios