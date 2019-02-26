Співачка MARUV потрапила до списку півфіналістів нацвідбору на Євробачення 2019 за погодження з Національною суспільною телерадіокомпанією України (НСТУ).

Цього року надійшло 860 пісень, з яких був сформований пріоритетний список і обрані 16 півфіналістів, йдеться у заяві телеканалу СТБ, який чотири роки проводить нацвідбір на Євробачення.

Зазначається, що напередодні жеребкування TAYANNA відмовилася від участі у нацвідборі Євробачення 2019, тому довелося терміново узгоджувати заміну.

– Кандидатуру MARUV напередодні жеребкування також погодив представник НСТУ, – йдеться у повідомленні.

Водночас в СТБ наголошують, що у правилах проведення нацвідбору на Євробачення немає жодного пункту, який стосується громадянської позиції артиста, його гастролей у РФ, і ситуація з непідписанням угоди з MARUV є сигналом про те, що потрібно змінювати правила відбору.

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Хто поїде на Євробачення 2019 від України, тепер залежить виключно від рішення Суспільного мовника, кажуть в СТБ і розмірковують над тим, чи є сенс надалі брати участь у проведенні відбору.

– СТБ готовий підрахувати кошти, витрачені у фіналі глядачами на смс-голосування та направити їх на благодійність, – йдеться у заяві.

Нагадаємо, MARUV не стане учасником Євробачення 2019 від України, бо сторони не дійшли згоди щодо угоди про участь Анни Корсун у конкурсі.

Фото: MARUV