PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Як MARUV потрапила на нацвідбір Євробачення 2019 – заява СТБ

Співачка MARUV потрапила до списку півфіналістів нацвідбору на Євробачення 2019 за погодження з Національною суспільною телерадіокомпанією України (НСТУ).

MARUV

Цього року надійшло 860 пісень, з яких був сформований пріоритетний список і обрані 16 півфіналістів, йдеться у заяві телеканалу СТБ, який чотири роки проводить нацвідбір на Євробачення.

Зазначається, що напередодні жеребкування TAYANNA відмовилася від участі у нацвідборі Євробачення 2019, тому довелося терміново узгоджувати заміну.

– Кандидатуру MARUV напередодні жеребкування також погодив представник НСТУ, – йдеться у повідомленні.

Водночас в СТБ наголошують, що у правилах проведення нацвідбору на Євробачення немає жодного пункту, який стосується громадянської позиції артиста, його гастролей у РФ, і ситуація з непідписанням угоди з MARUV є сигналом про те, що потрібно змінювати правила відбору.

Читайте: MARUV не їде на Євробачення 2019: як змінилися ставки букмекерів

Хто поїде на Євробачення 2019 від України, тепер залежить виключно від рішення Суспільного мовника, кажуть в СТБ і розмірковують над тим, чи є сенс надалі брати участь у проведенні відбору.

– СТБ готовий підрахувати кошти, витрачені у фіналі глядачами на смс-голосування та направити їх на благодійність, – йдеться у заяві.

Нагадаємо, MARUV не стане учасником Євробачення 2019 від України, бо сторони не дійшли згоди щодо угоди про участь Анни Корсун у конкурсі.

Фото: MARUV

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

BANG! Іван Дорн повторив танець MARUV на відборі на Євробачення 2019
Політика на Євробаченні. Що пишуть світові ЗМІ про ситуацію з MARUV
MARUV не їде на Євробачення 2019: як змінилися ставки букмекерів
Євробачення 2019: як обиратимуть представника України
Реп від Потапа і “вододіл” артистів – реакція на позбавлення MARUV Євробачення
Freedom Jazz – фіналісти відбору на Євробачення 2019
Хто виступить на Євробаченні від України замість MARUV
MARUV про відмову від Євробачення: Я не бита політиків
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка