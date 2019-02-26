В Національній суспільній телерадіокомпанії (НСТУ) допускають, що Україна може відмовитися від участі в конкурсі Євробачення 2019.

Наразі ведуться перемовини з KAZKA щодо участі в Євробаченні 2019, заявила член правління НСТУ Олександра Кольцова у коментарі Громадському.

– Але мені здається, зараз, в цій ситуації – це криза, на яку немає однозначної відповіді, правильної, тому що суспільство розділене, – сказала вона.

Кольцова зазначила, що до 8-10 березня Україна має представити організаторам конкурсу номер з розкадровками.

Проте вона допускає, що цього року від України моживо ніхто не поїде на Євробачення 2019.

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Нагадаємо, 25 лютого стало відомо, що MARUV не поїде на Євробачення 2019 від України, бо сторони не зійшлися в угоді про участь Анни Корсун у конкурсі. А сьогодні Freedom Jazz відмовилися від участі у Євробаченні 2019.

Фото: kazka.band