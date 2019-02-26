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Євробачення 2019: як обиратимуть представника України

Представника України на Євробачення 2019 обиратимуть серед усіх фіналістів національного відбору.

евровидение 2019

Представника України на Євробачення 2019 обиратимуть серед усіх фіналістів національного відбору, розповіла член правління Національної суспільної телерадіокомпанії (НСТУ) Олександра Кольцова, передає Громадське.

За її словами, спочатку НСТУ проведе консультації з Європейською мовною спілкою щодо політизації процесу відбору, а також з юристами.

Якщо буде прийняте рішення продовжувати брати участь як мовник, тоді НСТУ спілкуватиметься з менеджментом артистів.

За результатом всіх переговорів буде прийняте остаточне рішення.

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Кольцова розповіла, що представнику України запропонують підписати такий самий договір, як і співачці MARUV.

Вона додала, що нинішній договір відрізняється від торішнього тільки пунктом про заборону гастролей в РФ. Інші умови є стандартними пунктами з правил конкурсу.

Нагадаємо, переможниця нацвідбору MARUV не поїде на Євробачення 2019 від України, тому що сторони не дійшли згоди щодо угоди про участь Анни Корсун у конкурсі.

Фото: suspilne.media

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