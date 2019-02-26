Українська актриса Анна Саліванчук і Кортні Кардашян одяглися в однакові сукні від українського дизайнера.

Українська актриса Анна Саліванчук для виходу в світ обрала прозору сукню від українського дизайнера Ельвіри Гасанової.

Актриса продемонструвала гарну фігуру і відверте вбрання на прем’єрі фільму Свінгери.

У свою чергу на другому кінці світу в такій же сукні влаштувала фотосесію Кортні Кардашян.

Кортні на фото позує зі своїми сестрами: Кендалл Дженнер і Хлої Кардашян.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Smile for the camera Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 25 Фев 2019 в 6:31 PST

Факти ICTV пропонують оцінити кому з дівчат сукня личить більше.

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Раніше Факти ICTV писали, що Кендалл Дженнер з’явилася на вечірці на честь премії Оскар 2019 у провокативній сукні.

Фото: kourtneykardash, ann_salivanchuk_fan_page