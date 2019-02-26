Українська актриса Анна Саліванчук і Кортні Кардашян одяглися в однакові сукні від українського дизайнера.
Українська актриса Анна Саліванчук для виходу в світ обрала прозору сукню від українського дизайнера Ельвіри Гасанової.
Актриса продемонструвала гарну фігуру і відверте вбрання на прем’єрі фільму Свінгери.
У свою чергу на другому кінці світу в такій же сукні влаштувала фотосесію Кортні Кардашян.
Кортні на фото позує зі своїми сестрами: Кендалл Дженнер і Хлої Кардашян.
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Факти ICTV пропонують оцінити кому з дівчат сукня личить більше.
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Раніше Факти ICTV писали, що Кендалл Дженнер з’явилася на вечірці на честь премії Оскар 2019 у провокативній сукні.