PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Зірка Свінгерів чи Кардашян: хто еротичніший в сукні від українського бренду

Українська актриса Анна Саліванчук і Кортні Кардашян одяглися в однакові сукні від українського дизайнера.

Зірка Свінгерів чи Кардашян: хто еротичніший в сукні від українського бренду

Українська актриса Анна Саліванчук для виходу в світ обрала прозору сукню від українського дизайнера Ельвіри Гасанової.

Актриса продемонструвала гарну фігуру і відверте вбрання на прем’єрі фільму Свінгери.

У свою чергу на другому кінці світу в такій же сукні влаштувала фотосесію Кортні Кардашян.

Кортні на фото позує зі своїми сестрами: Кендалл Дженнер і Хлої Кардашян.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Smile for the camera

Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Факти ICTV пропонують оцінити кому з дівчат сукня личить більше.

Читайте: Гага у кольє за $30 млн, Біллі Портер у сукні: дивовижні вбрання на Оскар 2019

Раніше Факти ICTV писали, що Кендалл Дженнер з’явилася на вечірці на честь премії Оскар 2019 у провокативній сукні.

Фото: kourtneykardash, ann_salivanchuk_fan_page

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка