Цього року національний відбір Євробачення 2019 супроводжувала низка скандалів. Це призвело до того, що наша країна не братиме участь у міжнародному конкурсі у 2019 році. Як так сталося?

Це другий в історії нашої країни випадок, коли Україна відмовляється від поїздки на Євробачення. Перший раз це сталося у 2015 році. У той час Національна телекомпанія України, в двосторонній домовленості з Європейською мовною спілкою, прийняла рішення відмовитися від участі, оскільки Україні було не до конкурсу.

У 2019 році нацвідбір на Євробачення виявився дуже скандальним. Спочатку відмова від участі у конкурсі фаворитки Tayanna, потім спливаючі факти про гастролі українських артистів у РФ, а на довершення скандал з піснею і позбавлення переможця відбору MARUV можливості представляти нашу країну на міжнародному конкурсі.

Спочатку Tayanna на подив усім відмовилася від участі у нацвідборі. Вона пояснила своє рішення тим, що хоче більше зосередитися на записі нового альбому і підготовці сольного концерту.

За її словами, є артисти, які не потрапили на нацвідбір на Євробачення, але “яким квиток до Ізраїлю потрібен більше”.

Потім розгорівся справжній скандал навколо гастролей учасників відбору у РФ. Напередодні конкурсу MARUV анонсувала сольні концерти у Москві та Санкт-Петербурзі. Шанувальників обурило рішення співачки виступати у країні-агресорі.

Потім у ситуацію з концертами у Росії потрапили фіналісти нацвідбору гурту YUKO.

Після цього був скандал з дуетом ANNA MARIA. Вони не змогли в ефірі програми PRIME:Скріпiн відповісти на питання про те, кому належить Крим. Вони заявили, що Крим – це їхня батьківщина.

Також вони відмовилися відповідати на питання про окупацію Криму.

Самі дівчата народилися у Криму, а їх батьки досі проживають там. Мама близнят навіть займає високу політичну посаду в анексованому Росією Криму, а саме “заступника голови” “Ради міністрів Республіки Крим”. Також їх мама отримала медаль РФ “За повернення Криму”.

Пізніше вони вже у фіналі нацвідбору на Євробачення 2019 прокоментували скандальне інтерв’ю.

Після того, як на нацвідборі перемогу здобула MARUV, коренем стало питання її гастролей у Росії. У результаті співачка вирішила відмовитися від виступів у Росії, щоб мати можливість представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

На цю заяву співачки віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко заявив наступне:

Однак крім питання з гастролями у РФ на шляху участі MARUV у пісенному конкурсі стала інша перешкода. Справа у тому, що пісня MARUV під назвою Siren Song ліцензована російським лейблом Warner Music Russia. А це означало б, що Росія могла заробити на виступі MARUV на Євробаченні 2019.

Тому у НГТУ заявили, що співачка повинна передати права на пісню.

У зв’язку з тим, що сторони не дійшли згоди щодо угоди про участь Анни Корсун (MARUV) у конкурсі, переможниця нацвідбору не представлятиме Україну на Євробаченні 2019.

Пізніше MARUV прокоментувала це рішення:

Пізніше спливли деталі про те, що учасник минулого року MELOVIN підписував з НСТУ договір, який сильно відрізняється від того, з чим пропонували погодитися нинішнім конкурсантам. Про це повідомила менеджер виконавця Світлана Панкова.

За її словами, їх не зобов’язували бути присутніми на жодних заходах, організованих компанією. У договорі не були прописані штрафи.

– Більш того, ні на підготовчому етапі, ні у Португалії нам не вказували, яким робити номер, які елементи у нього не можна додавати, куди нам не можна ходити і що треба говорити, – написала вона.

Продюсер пісенного конкурсу Євробачення Йон Ола Санд заявив, що політичні погляди виконавців не грають для них ніякої ролі. У ньому оцінюють виключно хореографію, музику, голоси і ідеї артистів.

Він також обговорив ситуацію, яка склалася навколо співачки MARUV в Україні, з організаторами, але їх позиція не змінилася.

Український артист Олексій Потапенко підтримав MARUV, зачитавши реп.

Обережно – нецензурна лексика!

Ведучий Нацвідбору на Євробачення 2019 Сергій Притула теж не залишився осторонь і прокоментував ситуацію, наголосивши на тому, що правила участі у конкурсі від України потрібно було чітко прописувати заздалегідь.

Співак і продюсер Іван Дорн у підтримку MARUV станцював під пісню Siren Song.

А ось віце-прем’єр з гумпитань В’ячеслав Кириленко назвав ситуацію нормальною і запропонував “ідеологічний вододіл артистів”.

Що ж стосується самих українців, то вони розділилися на два табори. Одні відправляють співачку будувати подальшу кар’єру у РФ, інші критикують конкурс, результати якого можуть змінити чиновники. Шанувальники співачки навіть створили на її підтримку петицію. Документ адресований організатору пісенного конкурсу Євробачення – Європейській мовній спілці.

Петиція була створена ввечері 25 лютого. На поточний момент вона зібрала більше 17 тисяч підписів.

В іноземних ЗМІ вважають, що рішення щодо недопуску співачки MARUV на Євробачення 2019 є свідоцтвом того, що національний відбір став занадто політизованим.

У The Washington Post вважають, що політика стає частиною Євробачення вже не вперше. Подібне сталося, коли Україна не допустила російську співачку до Євробачення, коли конкурс проводився у Києві.

– У 2009 році Європейський Союз Радіомовлення відмовився від грузинського слогану We don’t wanna put in, який вважали явною критикою президента РФ Володимира Путіна, – пише The Washington Post.