2019 рік ознаменувався скандалом навколо участі України у Євробаченні. Багато учасників відмовилися представляти країну після дискваліфікації переможця відбору MARUV, а незабаром прозвучало “Україна не братиме участь у конкурсі!”. Хронологія подій, а також думки про те, чому це трапилося – у матеріалі Фактів ICTV.

Цього року національний відбір Євробачення 2019 супроводжувала низка скандалів. Це призвело до того, що наша країна не братиме участь у міжнародному конкурсі у 2019 році. Як так сталося?

Це другий в історії нашої країни випадок, коли Україна відмовляється від поїздки на Євробачення. Перший раз це сталося у 2015 році. У той час Національна телекомпанія України, в двосторонній домовленості з Європейською мовною спілкою, прийняла рішення відмовитися від участі, оскільки Україні було не до конкурсу.

Гастролі у РФ

У 2019 році нацвідбір на Євробачення виявився дуже скандальним. Спочатку відмова від участі у конкурсі фаворитки Tayanna, потім спливаючі факти про гастролі українських артистів у РФ, а на довершення скандал з піснею і позбавлення переможця відбору MARUV можливості представляти нашу країну на міжнародному конкурсі.

Спочатку Tayanna на подив усім відмовилася від участі у нацвідборі. Вона пояснила своє рішення тим, що хоче більше зосередитися на записі нового альбому і підготовці сольного концерту.

За її словами, є артисти, які не потрапили на нацвідбір на Євробачення, але “яким квиток до Ізраїлю потрібен більше”.

Потім розгорівся справжній скандал навколо гастролей учасників відбору у РФ. Напередодні конкурсу MARUV анонсувала сольні концерти у Москві та Санкт-Петербурзі. Шанувальників обурило рішення співачки виступати у країні-агресорі.

– Кожен обирає по-своєму, як нести мир. Хтось зброєю, а хтось музикою, – розповіла MARUV.

Потім у ситуацію з концертами у Росії потрапили фіналісти нацвідбору гурту YUKO.

– Ми виступали у мене вдома, я громадянка РФ. Я нещодавно отримала посвідку на проживання в Україні. Живу в Україні 7 років, – пояснила солістка гурту Юлія.

Після цього був скандал з дуетом ANNA MARIA. Вони не змогли в ефірі програми PRIME:Скріпiн відповісти на питання про те, кому належить Крим. Вони заявили, що Крим – це їхня батьківщина.

Також вони відмовилися відповідати на питання про окупацію Криму.

– На це питання ми просто не будемо відповідати, оскільки ми не є політиками, ми не є членами секретаріату президента, щоб відповідати вам на такі складні політичні питання, – сказали сестри.

Самі дівчата народилися у Криму, а їх батьки досі проживають там. Мама близнят навіть займає високу політичну посаду в анексованому Росією Криму, а саме “заступника голови” “Ради міністрів Республіки Крим”. Також їх мама отримала медаль РФ “За повернення Криму”.

Пізніше вони вже у фіналі нацвідбору на Євробачення 2019 прокоментували скандальне інтерв’ю.

– Останній тиждень відчуваємо на собі стільки негативу… Обговорюють не нас як співачок, а наших батьків. Кажуть, що Україна йде в Європу, а ми себе відчули як у 30-ті роки, коли нас змушують відмовитися від батьків. Ми зробили свій вибір, а вони свій. Але все одно вони наші батьки. Ми їх любимо і поважаємо. Якби нас попросили обрати конкурс або батьків, ми б обрали батьків. Ми українські співачки і народилися у Криму. Ми не порушували законів і не зробили нічого поганого. Ми не давали концертів в РФ. Ми сподіваємося, що країна сьогодні зробить свій вибір. Ми любимо Україну! – сказали вони.

Скандал з MARUV

Після того, як на нацвідборі перемогу здобула MARUV, коренем стало питання її гастролей у Росії. У результаті співачка вирішила відмовитися від виступів у Росії, щоб мати можливість представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

– Я готова відмовитися від виступів у Росії. У прямому ефірі відповіла на всі питання, які цікавили журі. Я не відвідувала Крим з 2014 року. Не порушувала жодного Закону України. А також готова взяти на себе всі витрати по участі у міжнародному конкурсі, – заявила вона.

На цю заяву співачки віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко заявив наступне:

– Скасування концертів в Росії не скасує інформаційні ризики для України.

Однак крім питання з гастролями у РФ на шляху участі MARUV у пісенному конкурсі стала інша перешкода. Справа у тому, що пісня MARUV під назвою Siren Song ліцензована російським лейблом Warner Music Russia. А це означало б, що Росія могла заробити на виступі MARUV на Євробаченні 2019.

Тому у НГТУ заявили, що співачка повинна передати права на пісню.

– Європейській мовній спілці, яка є організатором конкурсу, повинна бути передана низка ліцензійних прав, – сказала член правління НГТУ, відповідальна за юридичний і міжнародний напрямок діяльності Інна Гребенюк.

У зв’язку з тим, що сторони не дійшли згоди щодо угоди про участь Анни Корсун (MARUV) у конкурсі, переможниця нацвідбору не представлятиме Україну на Євробаченні 2019.

Пізніше MARUV прокоментувала це рішення:

– Я – громадянка України, плачу податки і щиро люблю Україну. Але не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі у промоакції наших політиків. Я – музикант, а не бита на політичній арені.

Пізніше спливли деталі про те, що учасник минулого року MELOVIN підписував з НСТУ договір, який сильно відрізняється від того, з чим пропонували погодитися нинішнім конкурсантам. Про це повідомила менеджер виконавця Світлана Панкова.

За її словами, їх не зобов’язували бути присутніми на жодних заходах, організованих компанією. У договорі не були прописані штрафи.

– Більш того, ні на підготовчому етапі, ні у Португалії нам не вказували, яким робити номер, які елементи у нього не можна додавати, куди нам не можна ходити і що треба говорити, – написала вона.

Реакція організаторів

Продюсер пісенного конкурсу Євробачення Йон Ола Санд заявив, що політичні погляди виконавців не грають для них ніякої ролі. У ньому оцінюють виключно хореографію, музику, голоси і ідеї артистів.

Він також обговорив ситуацію, яка склалася навколо співачки MARUV в Україні, з організаторами, але їх позиція не змінилася.

– Ми плануємо продовжувати насолоджуватися музикою і мистецтвом дивовижної України, – підсумував Йон Ола Санд.

Реакція України

Український артист Олексій Потапенко підтримав MARUV, зачитавши реп.

Обережно – нецензурна лексика!

Ведучий Нацвідбору на Євробачення 2019 Сергій Притула теж не залишився осторонь і прокоментував ситуацію, наголосивши на тому, що правила участі у конкурсі від України потрібно було чітко прописувати заздалегідь.

Співак і продюсер Іван Дорн у підтримку MARUV станцював під пісню Siren Song.

Посмотреть эту публикацию в Instagram BANG! Derjis’, Maruv! Публикация от Ivan Dorn (@dorn_ivan) 26 Фев 2019 в 1:46 PST

А ось віце-прем’єр з гумпитань В’ячеслав Кириленко назвав ситуацію нормальною і запропонував “ідеологічний вододіл артистів”.

– Коли на екрані транслюватимуть кліп, на екрані повинний з’явитися напис, що він виступає у Росії. Радує росіян. Поки вони вбивають.

Що ж стосується самих українців, то вони розділилися на два табори. Одні відправляють співачку будувати подальшу кар’єру у РФ, інші критикують конкурс, результати якого можуть змінити чиновники. Шанувальники співачки навіть створили на її підтримку петицію. Документ адресований організатору пісенного конкурсу Євробачення – Європейській мовній спілці.

Петиція була створена ввечері 25 лютого. На поточний момент вона зібрала більше 17 тисяч підписів.

Реакція світу

В іноземних ЗМІ вважають, що рішення щодо недопуску співачки MARUV на Євробачення 2019 є свідоцтвом того, що національний відбір став занадто політизованим.

У The Washington Post вважають, що політика стає частиною Євробачення вже не вперше. Подібне сталося, коли Україна не допустила російську співачку до Євробачення, коли конкурс проводився у Києві.

– У 2009 році Європейський Союз Радіомовлення відмовився від грузинського слогану We don’t wanna put in, який вважали явною критикою президента РФ Володимира Путіна, – пише The Washington Post.

Журналісти пишуть про те, що MARUV не поїхала на конкурс, оскільки від неї вимагали відмовитися від концертів в Росії.

Німецький канал ARD опублікував великий матеріал, в якому критикував те, наскільки прив’язаним до політики став пісенний конкурс.

– Конкурс Євробачення у 2019 році настільки заполітизований, яким він ніколи не був. Жертвою політичних пристрастей стала українська співачка Maruv, яка хотіла виступити на шоу від України з піснею Siren Song, – йдеться у матеріалі.

Навіть попри негативне ставлення до рішення НСТУ щодо MARUV канал не виключає, що така ситуація могла бути частиною гібридної війни Росії.

Варто додати і про зміни ставок букмекерів. Після перемоги MARUV на нацвідборі вони підняли Україну на 10 позицій у рейтингу – з 14 місця на 4. Зараз же Україна взагалі зняли з рейтингів ставок букмекерів.

Відмова Freedom Jazz і KAZKA

За правилами нацвідбору на Євробачення 2019, можливість представляти країну на міжнародному конкурсі повинна була перейти до другого місця, а саме до Freedom Jazz. Але і тут сталася заминка.

Гурт вирішив відмовити Суспільному мовнику, який займається відбором виконавця на Євробачення від України. З-поміж аргументів вони назвали інші плани, серед яких підписання контракту з європейським промоутером і концертна діяльність.

– Зараз наш Cupidon летить далі, – заявили дівчата.

Після відмови Freedom Jazz сказати “ні” поспішили і володарі третього місця гурт KAZKA.

– Нам не потрібна перемога будь-якою ціною. Наша місія – об’єднувати людей своєю музикою, а не сіяти розбрат.

При цьому виконавці заявили, що готові виступити за Україну на наступному конкурсі, якщо переможуть у нацвідборі.

Фіналісти національного відбору Євробачення гурт Brunettes Shoot Blondes, які посіли четверте місце на нацвідборі, відмовилися ще до пропозиції НСТУ.

– Друзі! Нам надходить багато повідомлень з питаннями – виходила сьогодні НСТУ на зв’язок з Brunettes Shoot Blondes. Хочемо заздалегідь повідомити: якщо нам надійде пропозиція щодо участі у Євробаченні 2019, ми її відхилимо, – написали Brunettes Shoot Blondes.

Скандали навколо нацвідбору і масова відмова фіналістів від участі у конкурсі – все це призвело до того, що Україна не братиме участі в Євробаченні 2019.

В’ячеслав Кириленко назвав нелогічним рішення Національної громадської телерадіокомпанії України відмовитися від участі у Євробаченні 2019. При цьому, він закликав поважати рішення НСТУ.

– Я вважаю нелогічним відмовлятися від участі у конкурсі, але рішення Громадського мовника потрібно поважати. Я вважаю, що це не найкращий вихід, я вважаю, що ще був і час, і інструменти для того, щоб обрати представника, – сказав він.

Правила нацвідбору на Євробачення

У зв’язку з баталіями навколо нацвідбору на сайті Суспільного оприлюднили список вимог у договорі, який укладається з представником України на пісенному конкурсі Євробачення:

утриматися від непередбачених сценарієм жестів і виразів під час відеозйомки і перебування на сцені;

брати участь в визначених організатором заходах (репетиціях, інтерв’ю, зйомках тощо);

не розповідати про підготовку до Євробачення без попереднього узгодження;

не допускати висловлювань, які можуть бути використані у політичному аспекті;

не допускати висловлювань, які ставлять під сумнів територіальну цілісність України і її безпеку;

не виступати у РФ після підписання договору і ще три місяці після Євробачення;

підготувати документи для в’їзду у країну, в якій пройде Євробачення;

витрати, пов’язані з Євробаченням, взяти на себе;

передати права на конкурсну пісню і матеріали, що використовуються у зв’язку з Євробаченням;

сплатити штраф у разі порушення одного з пунктів, або при заподіянні матеріальних збитків.

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До речі, через відмову вже трьох виконавців від участі у Євробаченні 2019 від України, у мережі з’явилися нові меми.