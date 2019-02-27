Екс-учасник гурту DZIDZIO, DJ, саунд-продюсер та актор Julik заявив про початок співочої кар’єри. За три місяці артист презентував лінійку двох лірично-романтичних пісень – Та яку люблю та Щастя. Які труднощі чекали на артиста в сольному плаванні, в матеріалі Фактів ICTV.

Ексклюзивно для Фактів ICTV екс-учасник гурту DZIDZIO Julik (Назар Гук) розповів, як наважився розпочати співочу кар’єру та що було найтяжчим.

– Перш ніж співати, я дуже довго зважував всі “за” та “проти”. В Україні та у світі безліч чудових виконавців, які своїм голосом і харизмою завойовують величезні армії фанатів! Ніколи в житті не вчився вокалу, обожнював співати, пригадую що саме клавіші та спів у дитинстві давали мені можливість добре заробляти, граючи на весіллях. Також чималий період був на бек-вокалі у DZIDZIO та при створенні аранжуваннь українським артистам, – згадує Julik.

Зараз йому 29 років, а ще 11 років тому юний та амбітний Назар Гук повернувся до України після навчання у консерваторії Італії. Все для нього було зовсім іншим, а коло спілкування було вкрай малим.

Саме тоді на творчому шляху артиста з’явився його теперішній кум Орест Галицький (Лярмур, гітарист гурту DZIDZIO. – Ред.). Саме він і познайомив Юліка з Михайлом Хомою (DZIDZIO).

Кар’єра клавішника стрімко розвивалась і набирала обертів, за короткий проміжок часу колектив здобув шалену популярність. Постійні гастролі, нестача сну та зона комфорту підштовхнули співака до змін у житті.

– У 2012 році я пішов із гурту, аби створювати власний музичний продукт. Ще до того в мене було чимало замовлень на студії – створював аранжування, писав музику до фільмів.

Після гурту DZIDZIO вирішив податися у діджеї, люблю опановувати нові професії. Успішно гастролював і гастролюю містами України з музичними сетами.

Розпочати професію вокаліста мене підштовхнуло натхнення, яке прийшло в дорозі. Саме за кермом я і написав рядки до моїх перших пісень, – підкреслив артист.

Протягом трьох місяців співак презентував шанувальникам дві композиції та лірик-відео. Сотні тисяч переглядів, позитивний фідбек від колег по цеху та вдячні слова прихильників – саме це змотивувало Юліка рухатись вперед.

Однак цей шлях виявився не настільки легким.

– Я думав, що буде трохи легше починати сольну кар’єру. Вкрай важко самостійно робити аранжування та записувати вокал. Часто через свої переконання нервував, бувало сидів на студії до пізньої ночі – нікуди не виходив і нічого не їв. Крайню пісню відтягував до останнього, зведення мало з десяток варіантів. Розумію, це лише початок, але всі ці маленькі нюанси – дрібниці, порівняно з фідбеком, який я отримую від прихильників, – зізнається артист.

Відтепер до шаленого графіку артиста додалися уроки вокалу та постановки сценічного руху.

– Зрозумів, що потребую кваліфікованого погляду зі сторони. Заявивши “Я – співак”, тепер мушу тримати марку та покращувати свої вокальні дані, аби з кожною піснею люди бачили лише позитивні зміни.

Якщо я берусь за справу, то люблю робити її на відмінно! Заняття не проходять дарма, за короткий час я навчився правильно дихати, став частіше звертати увагу на примітивні помилки, яких припускався раніше, – наголосив Julik.

Зараз артист працює над новими музичними доробками, які будуть кардинально відрізнятися від попередніх.

– Я докладаю усіх зусиль, аби всі, хто слухають мою музику, щоразу дивувалися і насолоджувалися.

Третій і четвертий треки вже написані, зараз завершую роботу над аранжуванням. Це буде зовсім інший стиль і манера подачі вокалу. Сподіваюся, шанувальникам сподобається!

Весна – пора на перезавантаження після зимової сплячки (Сміється. – Ред.). Іноді сам дивуюся, як так виходить, – додав музикант.

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