KAZKA не поїде на Євробачення 2019 від України. Втім, гурт висловив готовність взяти участь у конкурсі в наступному році.

KAZKA відкинула пропозицію НСТУ про свою участь у Євробаченні 2019 від України.

Гурт, який посів третє місце у нацвідборі на Євробачення 2019, пояснив це так:

– Нам не потрібна перемога будь-якою ціною. Наша місія — об’єднувати людей своєю музикою, а не сіяти розбрат.

При цьому виконавці заявили, що готові виступити за Україну на наступному конкурсі, якщо переможуть у нацвідборі.

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Нагадаємо, мовник звернуся до гурту після того, як права виступити на Євробаченні позбавили MARUV , а пізніше відмови від участі у Євробаченні Freedom Jazz, які посіли друге місце.