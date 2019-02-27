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Команду Дизель шоу поповнила актриса з Білорусі

До колективу Дизель шоу, який повертається до концертної діяльності, приєдналася актриса Маруся Грицук з Білорусі.

Команду Дизель шоу поповнила актриса з Білорусі

Про участь КВН-щиці і телеведучої з Білорусі Марусі Грицук у концертах повідомляється на сторінці Дизель шоу в Instagram.

– Побачила знайомі обличчя КВН-щиків на афіші в Мінську і стала мріяти взяти участь у Дизель Шоу. А коли мене покликали на проби, полетіла із задоволенням – підкупила можливість постояти на одній сцені з моїм співвітчизником, великим актором Євгеном Сморігіним, – жартуючи, зазначила Маруся Грицук.

Маруся народилася у Бресті там же закінчила Брестський технічний університет, була учасницею команди КВН БГУ.

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– Ми прагнемо робити нові концерти ще яскравіше і різноманітніше: запрошуємо акторів, працюємо над актуальними жартами і музичними виступами. Але вже бачимо, що запрошену актрису зустрічають тепло, адже Маруся прекрасна актриса і позитивна людина, – заявив Єгор Крутоголов.

Крім того, в найближчих концертах Дизель шоу візьмуть участь шоумен Дмитро Танкович, актор Назар Задніпровський, співак Віктор Бронюк та гурт ТіК.

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Команду Дизель шоу поповнила актриса з Білорусі / 5 фотографий

До слова, у Дизель Шоу розповіли про те, які існують нюанси при покупці квартири у новобудові і хрущовці.

Фото: dizelstudio 

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