PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Нацвідбір на Євробачення: Кабмін доручив змінити правила

Кабінет міністрів прийняв рішення щодо зміни правил національного відбору учасника на пісенний конкурс Євробачення.

Євробачення

Сьогодні під час засідання Кабінету міністрів було прийнято рішення звернутися до Держкомтелерадіо та НСТУ, аби правила нацвідбору на Євробачення були вдосконалені, повідомляють Українські новини.

За словами віце-прем’єр-міністра В’ячеслава Кириленка правила нацвідбору потребують вдосконалення через ситуацію у суспільстві, яка склалася під час проведення конкурсу у 2019 році.

Він також запропонував уряду звернутися до Верховної Ради, аби народні депутати розглянули законопроект щодо особливостей гастрольної діяльності українських виконавців в Росії.

Читайте: Як MARUV потрапила на нацвідбір Євробачення 2019 – заява СТБ

До слова, гурт KAZKA відмовився їхати на Євробачення 2019, аби представляти Україну на конкурсі.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Про Євробачення, конкурентів і успіх: ексклюзивне інтерв’ю Brunettes Shoot Blondes
KAZKA не поїде на Євробачення 2019
KAZKA вирушає у промо-тур перед Євробаченням 2019
Євробачення 2019: переговори з KAZKA тривають, участь України під питанням
Cupidon летить далі: Freedom Jazz не поїдуть на Євробачення
Австралію на Євробаченні 2019 представить Кейт Міллер-Хейдке
Як MARUV потрапила на нацвідбір Євробачення 2019 – заява СТБ
BANG! Іван Дорн повторив танець MARUV на відборі на Євробачення 2019
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка