Кабінет міністрів прийняв рішення щодо зміни правил національного відбору учасника на пісенний конкурс Євробачення.

Сьогодні під час засідання Кабінету міністрів було прийнято рішення звернутися до Держкомтелерадіо та НСТУ, аби правила нацвідбору на Євробачення були вдосконалені, повідомляють Українські новини.

За словами віце-прем’єр-міністра В’ячеслава Кириленка правила нацвідбору потребують вдосконалення через ситуацію у суспільстві, яка склалася під час проведення конкурсу у 2019 році.

Він також запропонував уряду звернутися до Верховної Ради, аби народні депутати розглянули законопроект щодо особливостей гастрольної діяльності українських виконавців в Росії.

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До слова, гурт KAZKA відмовився їхати на Євробачення 2019, аби представляти Україну на конкурсі.