Фіналісти національного відбору Євробачення гурт Brunettes Shoot Blondes заявили, що у разі пропозиції від НСТУ представляти Україну на міжнародному конкурсі, вони відмовляться.

Про те, що Brunettes Shoot Blondes не представлятимуть Україну на Євробаченні 2019 стало відомо сьогодні.

– Друзі! Нам надходить багато повідомлень з питанням – чи виходила сьогодні НСТУ на зв’язок з Brunettes Shoot Blondes. Хочемо заздалегідь повідомити: якщо нам надійде пропозиція щодо участі у Євробаченні 2019, ми її відхилимо, – написали Brunettes Shoot Blondes.

Вони зазначили, що гурт не перемагав у нацвідборі, а значить ця поїздка не їх.

– Шанувальників просимо зрозуміти наше рішення – ми маємо багато інших майданчиків для зустрічі з вами!

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Нагадаємо, що Brunettes Shoot Blondes посіли четверте місце на відборі на Євробачення 2019, а оскільки Freedom Jazz (друге місце) та Каzka (третє місце) відмовилися, то пропозиція про участь повинна була скоріше за все перейти їм.