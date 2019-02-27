Україна відмовилася брати участь у конкурсі Євробачення 2019.

Україна відмовляється від участі в Євробаченні 2019, яке пройде в Ізраїлі, повідомляє UA: Суспільне мовлення.

– Переможцем нацвідбору на Євробачення стала співачка MARUV, якій Суспільний мовник, як і робить це щороку, запропонував укласти договір. Однак після перемовин MARUV відмовилася підписувати договір, – заявили організатори відбору.

Гурти Freedom Jazz, Kazka та Brunettes Shoot Blonde також відмовилися від участі в Євробаченні-2019.

Читайте: Нацвідбір на Євробачення: Кабмін доручив змінити правила

Згідно з правилами, Суспільний мовник міг сам визначити представника від України на Євробачення 2019 не з-поміж учасників нацвідбору.

Проте від такої альтернативи мовник відмовляється, бо з повагою ставиться до вибору глядачів у національному відборі.

Раніше Факти ICTV писали, що Суспільне оприлюднило низку вимог у договорі, який укладається з представником України на Євробаченні.

Фото: eurovision