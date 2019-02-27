PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Україна відмовилася від участі в Євробаченні 2019

Україна відмовилася брати участь у конкурсі Євробачення 2019.

Україна відмовилася від участі в Євробаченні 2019

Україна відмовляється від участі в Євробаченні 2019, яке пройде в Ізраїлі, повідомляє UA: Суспільне мовлення.

– Переможцем нацвідбору на Євробачення стала співачка MARUV, якій Суспільний мовник, як і робить це щороку, запропонував укласти договір. Однак після перемовин MARUV відмовилася підписувати договір, – заявили організатори відбору.

Гурти Freedom Jazz, Kazka та Brunettes Shoot Blonde також відмовилися від участі в Євробаченні-2019.

Читайте: Нацвідбір на Євробачення: Кабмін доручив змінити правила

Згідно з правилами, Суспільний мовник міг сам визначити представника від України на Євробачення 2019 не з-поміж учасників нацвідбору.

Проте від такої альтернативи мовник відмовляється, бо з повагою ставиться до вибору глядачів у національному відборі.

Раніше Факти ICTV писали, що Суспільне оприлюднило низку вимог у договорі, який укладається з представником України на Євробаченні.

Фото: eurovision

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Алло, це Зібров? Соцмережі про відмову артистів від Євробачення 2019
Ця поїздка не наша! Brunettes Shoot Blondes про участь у Євробаченні 2019
Вимоги до представника України на Євробаченні – умови договору
Про Євробачення, конкурентів і успіх: ексклюзивне інтерв’ю Brunettes Shoot Blondes
Нацвідбір на Євробачення: Кабмін доручив змінити правила
KAZKA вирушає у промо-тур перед Євробаченням 2019
Євробачення 2019: переговори з KAZKA тривають, участь України під питанням
Австралію на Євробаченні 2019 представить Кейт Міллер-Хейдке
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка